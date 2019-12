¿Llega o no? Miguel Ángel Russo respondió sobre el posible fichaje de Paolo Guerrero a Boca [VIDEO]

Todos vuelven. Luego de 12 años, Miguel Ángel Russo fue presentado como flamante entrenador de Boca Juniors para la temporada 2020. El exentrenador de Alianza Lima tendrá su segunda oportunidad en el club ‘Xeneize’ donde fue campeón de la Copa Libertadores en el 2007.

El estratega fue presentado de manera oficial ante los medios de prensa y como era de esperarse fue consultado sobre el posible fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors. Russo trató de no ser puntual sobre el tema hasta conocer a fondo a su plantel.

“Siempre buscamos lo mejor. Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy diciendo nada nuevo. Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto por el plantel”, expresó el experimentado entrenador.

Como se recuerda, la directiva que hoy preside Boca Juniors encabezada por Jorge Amor Ameal, prometió durante su campaña fichar a Paolo Guerrero para el 2020. Incluso el propio Juan Román Riquelme, integrante de esta nueva dirigencia, afirmó hacer conversado con el delantero peruano.

Sin embargo, el precio de la cláusula de recisión de Paolo Guerrero e Inter de Porto Alegre parecer haber echado para atrás las negociaciones debido a la importante cantidad que tendría que pagar Boca Juniors.