Rusia sorprendido por nivel de la Selección peruana durante el 2019 | RESUMEN 2019

Por Lorenzo de Chosica desde Rusia

Empezó el año deportivo 2019, con el apasionante y cautivador Rally Dakar, cuya cuadragésima primera edición tuvo lugar entre el 6 y 17 de enero. Por primera vez, todas sus etapas pasaron en un solo país: Perú, herencia incaica, partiendo desde las orillas del océano Pacífico en Lima y atravezando los interminables arenales e imponentes andes del Sur peruano hasta llegar a Tacna .frontera con Chile- para retornar finalmente a su punto de partida.

El recorrido fue dividido en 10 etapas, cada una de las cuales encerraba más de un misterio y sorpresas ruteras, que la hacían aún más intrigante. Entre los récords impuestos del rally Dakar 2019 se recuerda el número de mujeres participantes, que sumó 17, tres más que en el año 2018.

En la categoría de camiones, fiel a su tradición, vencieron los bólidos rusos con Eduard Nikoláev, como campeón, y Dmitry Sótnikov, que arribó segundo. En la categoría de cuatriciclos, los argentinos Nicolás Cavigliasso y Jeremías Gonzáles Ferioli se hicieron del primer y segundo lugar, respectívamente.

El brasileño Reinaldo Varel puso su cuota en el éxito sudamericano y se alzó como campeón de la categoría Side by side, mientras el español Nani Roma llegó segundo en la categoría de coches. Los pilotos peruanos tabién cumplieron aceptable performance y dos de ellos, Emilio Choy y Leonardo Baronio hicieron historia al quedar en el top 10 en las categorías de Motos y UTV. En una palabra, resultados más que satisfactorios.

Hockey Ruso

El 2 de febrero, en la ciudad sueca de Vénersborg se disputó la gran final del campeonato mundial de hockey con balón, conocido también como hockey ruso o bandy. Resultó dramática, pues el combinado nacional ruso logró el triunfo por 6 a 5 sobre los locales suecos, en los últimos segundos del tiempo complementario, con un golazo del delantero Almaz Mirzaev, cuando parecía inminente la tanda de penales. ¡Rusia logró su impresionante título mundial número 26!

EL primer mes primaveral 2019 resultó también triunfal para Rusia. Fue la primera vez cuando la Universidad invernal tuvo lugar en Rusia, en la hermosa ciudad siberiana de Krasnodar, a orillas del río Yenisey. ¡Los atletas rusos conquistaron un récord total de 112 medallas, de las cuales 41 fueron de oro, 31 de plata y 32 de ronce! En cuanto a oranización del evento, ¡fue sencillamente brillante!

En el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo que se celebró en la ciudad japonesa de Saitama entre el 20 y 24 de marzo, la patinadora rusa Alina Saguítova se hizo de la de oro, mientras que en las modalidaes de parejas y en danza sobre hielo, los deportistas rusos alcanzaron la de plata.

Champions League y Copa Libertadores

La Final de los principales torneos futbolísticos europeos abrió las puertas a las competiciones deportivas de verano en el viejo continente y esta vez, la novedad que trajo fue el reemplazo momentáneo de la hegemonía de los equipos españoles por el inglés. En la final de la Liga Europa se enfrentaron el Chelsea, cuyo propietario es el multimillonario ruso Román Abramovich, y el Arsenal.

El Chelsea se paseó goleando a su adversario por 4 a 1 y así amplió su rica colección de trofeos. En la Liga de campeones, El Liverpool, bajo la firme dirección del estratega alemán se impuso por 2 a 0, y a la postre, también se coronó campeón mundial interclubes 2019, venciendo por 1 a 0 al Flamengo, campeón actual de la copa Libertadores, en un partido donde ambos equipos ofrecieron poca calidad futbolística. Es posible que esto sea resultado del sobrecargado calendario que el deporte rey soporta en los últimos tiempos. Recordemos que el ser humano tiene limitaciones físicas y emocionales ...

Copa América: Selección peruana Subcampeona

La siempre esperada Copa América de fútbol se desarrolló del 14 de junio al 7 de julio en Brasil. Lamentáblemente estuvo manchada por varios escándalos relacionados con el mediocre arbitraje y dudosas decisiones del sistema VAR.

El conflicto llegó a su punto crucial en la semifinal disputada entre Argentina y Chile, durante el cual, Lionel Messi y Gary Medel fueron expulsados en un episodio que a lo más daba para tarjeta amarilla para ambos jugadores y que dejaba abierta la sospecha de que, en caso de que se enfrentaran Brasil y Argentina en la final, el capitán gaucho no podría tomar parte, lo que sería una gran ventaja para la canarinha.

La reacción de Lio Messi fue inmediata, declarando a la prensa su convicción de la corrupción que corroe la Conmebol, que decidió castigarlo con tres meses de suspensión en partidos con la selección argentina y le impuso una multa económica de 50.000 dólares.

En la final que enfrentó al bravo y gallardo combinado incaico, dirigido muy atinadamente por el entrenador argentino Ricardo Gareca frente a los dueños de casa, también se vieron episodios dudosos a favor del otrora Scratch, lo que definitivamente revertió en la conclusión de que, la fiesta futbolística bandera sudamericana, esta vez se convirtió en una de las grandes desilusiones del 2019. Lo siento por Pelé, que en lugar de ver un Brasil fuerte y evolusionado, lo vio tan débil y casi sin argumentos, para ganar una competición limpiamente, como cuando él demostraba su mágico fútbol ...

Mientras tanto, en Europa, El LXXX Campeonato Mundial de Esgrima se celebró en Budapest, la capital de Hungría, entre el 15 y el 23 de julio. Fue un evento triunfal para Rusia, que se adjudicó 3 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce. Estados Unidos estuvo de colero, con tan solo una de oro, y una de bronce.

Los XVIII Juegos Panamericanos se llevaron a cabo del 26 de julio al 11 de agosto de 2019 en la capital peruana. A pesar de que fue la primera vez que Perú organizaba un evento de envergadura internacional, que da derecho a clasificar a los JJOO, el país incaico lo hizo de forma impecable. Con justicia Lima 2019 fue aclamada por la prensa especializada y el público en general, sobre todo en su infraestructura, esfuerzo y en las ceremonias de apertura y clausura, como los mejores juegos panamericanos de la historia. Fue un verdadero triunfo de un país que meses antes había sido privado de organizar algunos eventos de alto calibre, entre ellos, el mundial Su-17. En verdad nunca antes en su historial deportivo, Perú había alcanzado semejante cantidad de medallas, a saber: 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce. Fue muy gratificante ver.

EL primer mes del otoño europeo europeo fue triunfal para los amantes hispanohablantes del baloncesto. El doblete conseguido por España y Argentina en la Copa Mundial de Baloncesto 2019 que se celebró en China, del 31 de agosto de septiembre, rompió con el mito de que EEUU es el dueño y señor de las copas de oro en este deporte, es más , significó un verdadero fiasco para el tal llamado ‘Dream Team’, que apenas clasificó directamente a la olimpiada de Tokio 2020. Rusia también la vio dura, y solo clasificó al torneo pre-olímpico.

El XVII Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en Doha, capital de Catar, entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre. Los atletas rusos, víctimas de las decisiones del Wada, participaron en calidad de Atletas Neutrales autorizados. No compitieron por el equipo ruso algunos atletas favoritos, como señal de protesta. Sin embargo, aún así, Rusia ganó 2 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce. Cuba sacó la cara por los países latinoamericanos, , haciéndose de una de oro, una de plata y una de bronce.

Rusia, fiel a su traducción, se convirtió en uno de los protagonistas de La Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2019. El torneo tuvo lugar en Paraguay, del 21 de noviembre al 1 de diciembre siendo así la primera vez que un país sin litoral albergó dicho evento. Italia se llevó la de oro, mientras que Rusia ganó la de bronce.

Lokomotiv sin Champions League

La participación de los equipos rusos en la Champions League y en la Liga Europa resultó un fracaso total. ¡Ninguno de ellos pasó a la etapa play off que se jugará a inicios de la primavera 2020! El equipo que más decepcionó fue el Zenit de San Petersurgo -campeón de la presente temporada-que desperdició la chance de clasificar en la última fecha, siendo goleado sin pena ni gloria de visita por 3 a 0 por Benfica -el campeón portugués.

El subcampeón ruso Lokomotiv se convirtió en el animador del grupo de la muerte, dejando todas sus fuerzas y perdiendo ajustadamente ante la favorita Juventus italiana por 2 a 1 en los partidos de ida y vuelta. Es de imaginar las lágrimas que CR7 hubiese soltado en el estadio ferroviario, en caso de que el mejor jugador de Lokomotiv el mundialista peruano Jefferson Farfán, hubiese estado en el campo de juego, dándole más potenciaa los ataques de los moscovitas ...



Pero otra cosa resultó con el combinado nacional de fútbol ruso, que obtuvo casi un perfecto resultado en su grupo, siendo superado sólo por el poderoso combinado belga y clasificando sin problema alguno a la Euro 2020, donde tendrá como futuros rivales del grupo B a la misma Bélgica, Dinamarca y Finlandia. Sin lugar a dudas, la victoriosa campaña clasificatoria de la selección nacional de Rusia lleva la firma del estratega ruso Stanislav Cherchésov.

En mi opinión, La nota más desilucionante y desagradable del año deportivo 2019 la dio la agencia internacional antidopaje WADA, que no encontró mejor momento para tomar por consiguiente vez una drástica decisión contra Rusia, que el último mes del año, cuando el mundo cristiano se preparaba para celebrar la navidad y el Año Nuevo. En muchas partes de nuestro planeta hay gente que considera que la decisión y -prácticamente veredicto- de privar a Rusia de su participación y organización de eventos deportivos internacionales por 4 años es descabellada, en vista de que los argumentos presentados no son convincentes, más aún teniendo en cuenta que buena parte de los atletas de otras potencias deportivas hace uso de sustancias prohibidas, consiguiendo de alguna manera el permiso médico, so pretexto de problemas de salud. No en vano, el periodista alemán Jayo Zeppelt -conocido como luchador contra el dopaje dijo: "El sistema terapéutico de excepciones existe en todo el mundo, y debido a su privacidad, es difícil decir hasta qué punto es corrupto" A su vez, el entrenador de la selección nacional de esquiadores de Rusia, Markus Kramer –también de nacionalidad alemana- apuntó que es una locura semejante decisión del WADA, pues ha creado ya un clima de psicosis en los líderes de su equipo, entre ellos Serguey Ustiúgov, que sin lugar a dudas, ya se ha visto reflejado en los resultados obtenidos en las recientes competiciones.

Eso conlleva a sospechar que lo concerniente a Rusia bien podría tratarse de un complot político que desde hace ya buen tiempo tiene apuntada en ste país, como su principal víctima. La reacción de las autoridades rusas no se hizo esperar. Así, La directora del departamento de información del Mininisterio de Relaciones Exteriores de Rusia María Zajárova, declaró: ‘Nadie que forma parte del poder ejecutivo y legislativo, incluso hasta el Presidente de la Federación de Rusia, no oculta el hecho de que tenemos problemas en la esfera deportiva, pero la situación es que estos problemas existen también en todos los países del mundo, sin excepción alguna’. A su vez, Pavel Kolobkov, ex-brillante deportista ruso y actual ministro de deportes de Rusia declaró que, a pesar de la desición del WADA, el deporte ruso vencerá las dificulades. Enfatizó textualmente que ‘a pesar de la presión que se ejerce sobre el deporte ruso, defenderemos su honor, porque la razón está de nuestra parte. Nosotros tenemos con que enorgullecenos’, dijo.

Y, estimados amigos, le doy la completa razón: Rusia es el país que organizó la mejor Olimpiada de verano,en moscú 1980, y la mejor Olimpiada de invierno en Sochi 2014 y el mejor mundial de fútbol Rusia 2018, testigos vivientes de lo cual son las cientos de miles de aficionados aldeporte Rey, que visitaron y descubrieron ante sí, uno de los países más hermosos de nuestro planeta.

Bendiciones para todos y cada uno de vosotros, siempre vuestro, Lorenzo de Chosica.