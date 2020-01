Luis Suárez habló de su futuro en Barcelona luego que termine contrato en el 2021

Luis Suárez es uno de los jugadores más importantes desde que llegó en el 2014 a Barcelona. El atacante tiene la ilusión de quedarse en España luego de sus impresionante números que logró en todos los campeonatos que disputó.

El uruguayo, quien finaliza contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021, expresó su deseo de seguir vistiendo de azulgrana y se mostró convencido de que llegará a un acuerdo de renovación con el club catalán.

"Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y, a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto", afirmó en una entrevista al Diario Sport.

A sus 32 años, Suárez ya se ha convertido, con 190 goles, en el cuarto máximo realizador de la historia del Barça. Tras disfrutar de las vacaciones navideñas en su país, el internacional charrúa regresará este jueves a los entrenamientos con el Barcelona para preparar el derbi del próximo sábado ante el Espanyol, en el RCDE Stadium.

Luis Suárez recibió una propuesta mareante de un equipo chino pero, pese a que era muy tentadora, el charrúa la declinó para seguir un año más compitiendo en el Barça.

EL DATO

David Beckham también está intentando persuadir a Luis Suárez para que fiche por su Inter de Miami y pruebe la aventura de la MLS.