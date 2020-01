Zlatan Ibrahimovic sobre su nivel futbolístico: "He recibido más ofertas con 38 años que con 28"

Zlatan Ibrahimović paralizó una vez más al mercado de fichajes cuando decidió regresar al AC Milan luego de casi 8 años de su salida. El delantero sueco confesó que no fue una decisión difícil de tomar y que priorizó ante todo un nuevo reto a lo económico.

Con 38 años y luego de un gran paso por Los Ángeles Galaxy -equipo que milita en la MLS- Zlatan decidió dejar la comodidad y los millones de la liga estadounidense, para emprender una nueva aventura con el equipo milanés que luego de la goleada ante el Atalanta se ha estacando en la media tabla.

Su llegada a un equipo de la trayectoria del AC Milan a estas alturas de su vida le causa mucha ilusión, sin embargo, es consciente de que su nivel no será el mismo que hace unos años, pero eso no será impedimento para dar su mejor versión.

"Mientras pueda jugar, lo haré. Por supuesto que el nivel puede cambiar, pero todavía puedo actuar a un alto nivel. No será como si tuviera 28 años. Es imposible, porque físicamente cambiamos", así lo manifestó el día de su presentación.

Asimismo, muy a su estilo, dejó ver que el club de San Siro no fue el único que se intereso por él. "He recibido más ofertas con 38 años que con 28. Fui sincero y me dije a mí mismo: o estoy buscando un contrato de tres años para ganar lo máximo o elijo el mejor desafío", expresó Zlatan.

¿En qué clubes jugó Zlatan Ibrahimovic antes de ser fichajes del AC Milan?

Desde su salida del AC Milán 'Ibracadabra​' tuvo pasos destacados por el PSG, donde jugó por tres temporadas, siendo muy importante en el club parisino, aunque en el 2016 anunció su salida del Parque de los Príncipes para llegar al Manchester United -por el cual fichó por una temporada-.

El 23 de marzo del 2018 'Ibra' sería anunciado como la flamante nueva incorporación de Los Ángeles Galaxy, donde se convirtió en toda una figura y en uno de los máximos goleadores de la MLS.

¿Cuando debutaría Zlatan Ibrahimovic con el AC Milan?

En tienda del equipo milanes no quieren perder más tiempo y saben que si quieren tentar un cupo a una competición internacional, tienen que empezar a ganar desde ya, por lo que el internacional sueco estaría debutando ante el Sampdoria en San Siro el próximo lunes 06 de enero por la fecha 18 de la Serie A.