Vinicius Junior sobre el Real Madrid: "Marcelo me advirtió. Aquí un día eres Pelé, al otro no juegas"

Vinicius Junior es uno de los jugadores más prometedores del fútbol mundial. Su talento no está en discusión, sin embargo, muchas veces la afición del Real Madrid lo ha criticado por las falencias que muestra en la definición.

El brasileño confiesa, en una entrevista al programa Placar, que Marcelo le advirtió sobre la presión que implica jugar en un club tan importante a nivel mundial y como cambia la opinión de los hinchas 'madridistas' en corto tiempo.

"Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé; al otro no juegas nada", dijo el jugador de 19 años, quien declaró que en ocasiones se siente nervioso pese a que no se nota.

"Siempre parezco estar tranquilo, pero me pongo muy nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo, por ejemplo, estaba muerto de miedo. Ni siquiera quería tocar la pelota", contó.

Además, 'Vini' asegura que siempre mantendrá su estilo de juego, en el que destaca la gambeta, velocidad, osadía y uno que otro lujo.

"Yo soy de esta manera y nunca perderé mi alegría", agregó el 'garoto', quien también confesó que es fanático de los videojuegos y las redes sociales.

"Siempre tengo un ojo en las redes sociales, yo mismo controlo mi cuenta. ¿Los videojuegos? Es lindo jugar conmigo mismo; creo que soy mejor en los juegos que en la vida real", concluyó.

EL DATO

Vinicius Junior fue comprado en 2017 por Real Madrid, que pagó 50 millones de dólares por su fichaje al Flamengo.