Real Madrid vs Getafe [EN VIVO vía DirecTV]: Se enfrentan por la fecha 19 de la Liga Santander

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Getafe por LaLiga | Movistar+ | EN DIRECTO | Chocan fuerzas este sábado 4 de enero, a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana), por la fecha 19 de la Liga Santander.

El cuadro 'merengue' está obligado a ganar de visita para así recuperar la punta del torneo esperando un traspié del Barcelona, que esta jornada chocará ante el Espanyol. El llamado a cargar con toda la responsabilidad es Karim Benzema.

En tienda Chamartín no solo están presionados por volver al primer lugar, sino también por cortar una racha de tres empates consecutivos ligueros. El último festejo del Madrid se dio ante el Espanyol el pasado 7 de diciembre por la fecha 16 del torneo.

Por tal motivo, el DT Zidane deberá poner su mejor once para volver a la senda del triunfo. Para este duelo y jugando a domicilio, el francés apostará por Isco, Gareth Bale y Karim Benzema. Un tridente letal que hará olvidar a Eden Hazard (lesionado)

De otro lado, Eder Militao arrancará desde el vamos en lugar de Sergio Ramos, quien no podrá por jugar por acumulación de amarillas. En tanto, el Getafe buscará lavarse la cara tras perder contra el Villarreal y de paso meterse en los primeros lugares de la tabla.

🎙 Bordalás: "Todos firmaríamos acabar la temporada igual que la anterior. Es muy complicado repetirlo por la igualdad del campeonato" — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 3, 2020

El partido será transmitido a través de DirecTV y es válido por la jornada 19 de la Liga Santander. Los 'merengues' están a dos puntos del líder Barcelona (39) y podrían volver a la punta en esta fecha.

ALINEACIONES PROBABLES REAL MADRID VS GETAFE | LIGA SANTANDER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Federico Valverde, Toni Kroos, Isco; Bale y Benzema.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jorge Molina y Jaime Mata.

A qué hora ver REAL MADRID VS GETAFE EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 8.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

En qué canales ver Real Madrid vs Getafe EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Trinidad y Tobago: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean, DIRECTV Sports Caribbean

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Getafe EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Liga Santander?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs Getafe EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.