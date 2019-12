Manchester City vs Everton [ESPN2 EN VIVO] Partidazo por Premier League

ESPN2 EN VIVO Manchester City vs Everton ONLINE GRATIS | Este miércoles 1 de enero se juega el partido por la Jornada 21 de la Premier League. El duelo se jugará desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Etihad Stadium y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Nada mejor que empezar el año con un triunfo. Tras un primer semestre muy irregular que hoy lo tiene a 14 puntos del líder Liverpool, el Manchester City quiere renovarse en el 2020 y qué mejor que regalarle un triunfo a su hinchada ante Everton.

Para este duelo, Pep Guardiola recuperará a su guardameta titular Ederson -que ya cumplió su fecha de suspensión tras una falta contra Diogo Jota del Wolves- y posiblemente a David Silva y John Stones, que superaron sus lesiones y acaban de reintegrarse a los entrenamientos.

La gran duda en el Manchester City es si el 'Kun' Aguero o Gabriel Jesus como "9". El argentino es indiscutible, pero la cercanía de los juegos y el buen antecedente del brasileño ante los 'Toffees' le abren la puerta a la titularidad: 5 goles en los 4 triunfos consecutivos que llevan los 'citizens' ante su rival de turno.

Everton, por su parte, esta invicto desde la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo. El italiano cuenta sus partidos como triunfos, precisamente ante Burnley (1-0) y Newcastle (1-2).

Además, el todavía corto trabajo de Ancelotti en Everton ha potenciado a su goleador Dominic Calvert-Lewin, autor de los tres goles en el ciclo del italiano.

En ese sentido, el atacante inglés de 22 años asoma como la principal amenaza de un Manchester City que no es fiable en defensa y que ya lleva cinco derrotas en la Premier League hasta la fecha. Un detalle no es menor es que en la campaña pasada solo perdió 4 duelos.

Con los antecedentes antes dichos, el Manchester City vs Everton asoma como uno de los grandes atractivos de la Premier League, además del clásico entre Manchester United y Arsenal. El Liverpool cerrará la jornada 21 el jueves cuando le toque enfrentar al Sheffield United.

Manchester City vs Everton EN VIVO | Alineaciones probables

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Mahrez, Aguero (Jesus), Sterling.

Everton: Pickford, Coleman, Holgate, Mina, Digne, Sidibe, Sigurdsson, Delph, Bernard, Calvert-Lewin, Richarlison.

A qué hora juegan Manchester City vs Everton EN VIVO por Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.30 p.m.

Estados Unidos: 12.30 p.m. (ET) / 10.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p.m.

Dónde ver Manchester City vs Everton EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Manchester City vs Everton EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester City vs Everton EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo podrás ver el partido Manchester City vs Everton por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.