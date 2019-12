Manchester United vs Arsenal: hora y canal para ver el duelo por Premier League

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | STREAMING GRATIS | MINUTO A MINUTO ONLINE | Manchester United visita este 1 de enero del 2020 al Arsenal en el Emirates Stadium por la Premier League. El partido está programado para las 15:00 horas de Perú por la señal de ESPN, Sky y DirecTVSports.

El diario Líbero realizará una transmisión minuto a minuto del Arsenal vs. Manchester United por la Premier League gracias a ESPN, Sky y DirecTVSports. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, pronóstico de casas de apuestas, guía de canales para ver el fútbol inglés, hora del partido del Manchester United y más.

Arsenal (12º) y Manchester United (5º) protagonizarán un duelo de gigantes con objetivos similares, pero situaciones muy diferentes. Por un lado, los ‘red devils’ de Ole Gunnar Solskjaer llegan con dos victorias consecutivas gracias a los cinco goles que anotó la dupla formada por Anthony Martial y Marcus Rashford.

El Arsenal, sin embargo, afronta el partido tras sumar una única victoria en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones –seis derrotas y ocho empates– y a siete puntos del club de Old Trafford, pero con las ilusiones renovadas tras las buenas sensaciones colectivas ante Bournemouth y Chelsea, a pesar de los resultados, desde la llegada del español Mikel Arteta al banquillo ‘gunner’.

Jornada 21 de la Premier League

La jornada 21 de la Premier League inaugurará el fútbol liguero en Inglaterra en el nuevo año 2020 con el Liverpool en busca de seguir ampliando la distancia con sus perseguidores y un vibrante encuentro entre el renovado Arsenal de Mikel Arteta y el Manchester United como encuentros más destacados.

Los ‘reds’ de Jurgen Klopp (1º) cerrarán la vigésimo primera fecha de la competición doméstica contra el Sheffield United (8º) con el objetivo de alargar su histórica racha de 19 partidos consecutivos sin perder –solo cedieron puntos al empatar contra el Manchester United–.

Para firmar el pleno de victorias durante el periodo navideño, el Liverpool tendrá que superar al equipo dirigido por Chris Wilder, que visitará Anfield tras caer contra el Manchester City en la jornada anterior, y el derbi de Merseyside contra el Everton, en la tercera ronda de FA Cup el próximo 5 de enero.

Últimos encuentros ente Arsenal vs Manchester United

2019/20 | Manchester United 1-1 Arsenal

2018/19 | Arsenal 2-0 Manchester United

2018/19 | Manchester United 2-2 Arsenal

2017/18 | Manchester United 2-1 Arsenal

2017/18 | Arsenal 1-3 Manchester United

¿En qué canal transmiten el partido Arsenal vs Manchester United?

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Pronóstico de casas de apuestas del partido Manchester United vs Arsenal

Casa de apuestas Arsenal Empate Manchester United Betsson 2.75 3.80 2.50 Inkabet 2.75 3.60 2.45 SporTimba 2.70 3.63 2.44 Circus 2.71 3.62 2.47 Bet365 2.75 3.50 2.50 Sportium 2.70 3.50 2.45 Betfair 2.75 3.60 2.50