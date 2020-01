Liverpool vs Sheffield [ESPN 2] EN VIVO: por la Premier League

EN VIVO Liverpool vs Sheffield ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 estarán cara a cara este jueves 2 de enero de 2020 por la jornada 21 de la Premier League 2019-2020 desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en Anfield. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto por Líbero.pe.

Liverpool vs Sheffield ofrecerán un atractivo duelo este jueves. Por un lado, los reds quieren seguir con su amplia supremacía en Inglaterra, mientras que la visita se encuentra luchando por meterse a puestos de torneos internacionales como Champions League y Europa League.

We have no fresh fitness concerns ahead of tomorrow’s encounter with @SheffieldUnited 👊 #LIVSHU

El equipo dirigido por Klopp atraviesa un gran momento futbolístico. En la última jornada volvió a ganar y sigue más líder que nunca en la Premier League. Si bien los Wolves no se la pusieron nada fácil, al final el gol de Mané ayudó para que siga su largo invicto.

Resulta que de los 19 partidos que ha jugado el Liverpool, no ha caído en ninguno y solo un equipo logró sacarle un empate por lo que muchos apuestan qué equipo puede parar a este equipo rojo que parece imbatible fecha a fecha.

Incluso, le lleva una ventaja de 10 puntos a su más cercano perseguidor que es el Leicester, club al que goleó de visita el pasado jueves. Si logra hacer respetar la casa, la diferencia sería de 13 unidades y a la espera de también disputar su partido pendiente debido a su participación en el Mundial de Clubes.

Join us LIVE, as Jürgen Klopp previews our clash with @SheffieldUnited 👊🔴



Team news, fitness updates and more ahead of #LIVSHU... https://t.co/olCISM9zdV