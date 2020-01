EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid: ¿Qué canales transmite la final de la Supercopa de España?

El nuevo y llamativo formato de la Supercopa de España ha dejado muchas cosas por analizar y alguna que otra crítica pero, al mismo tiempo, dejó satisfechos a los fanáticos del fútbol mundial al haberse quedado los dos equipos más tradicionales de Madrid para disputar la final.

Tanto el Real Madrid como el Atlético Madrid volverán a verse las caras en una final de esta competición como en el 2014, aunque en aquella oportunidad campeonaba el mejor de dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. Ahora, todo se define en solo 90 minutos en Yeda, Arabia Saudita.

El choque está programado para esta tarde (1:00 p.m. | DirecTV Sports) y tendrá figuras preponderantes en cada bando, ya que los “Blancos” apelarán a la seguridad y experiencia de Sergio Ramos, Luka Modric y Toni Kroos; así como a la juventud de Valverde, mientras que los “Colchoneros” intentarán romper líneas con Joao Félix y Álvaro Morata.

Diego Simeone, estratega del “Atleti” sabe lo que es ganarle finales al rival de toda la vida, pues venció en la Copa del Rey (2013), Supercopa de España (2014) y la Supercopa de Europa (2018). Eso sí, es preciso recordar que perdió las dos más importantes: las Champions del 2014 y 2016.

Es preciso recordar que el Real Madrid consiguió su pase a la final tras superar al Valencia por 3-1 mientras que el Atlético hizo lo propio al vencer por 3-2 al Barcelona en un partido cargado de emociones desde el primer instante.

Los “merengues” van por su undécima Supercopa en su palmarés mientras que los del “albirrojos” buscarán su tercera.

eal Madrid vs Atlético Madrid | ¿Cuántas veces se enfrentaron ambos en una final?

En instancias finales, el Real Madrid consiguió salir victorioso en las dos finales de la Champions League, mientras que el entrenador argentino obtuvo dos títulos para el Atletí; La Supercopa de España de la 2014-2015 y la a Supercopa de Europa. Este nuevo duelo sería el que desigualé el marcador entre ambos.

'Cholo' Simeone tiene más experiencia que Zidane

El argentino esta en el banquillo del Atlético de Madrid desde el 23 de diciembre del 2011 y desde allí revolucionó el juego de los 'colchonores', en estos casi 10 años en el banquillo del Atlético ha dirigido en treinta derbis, con un saldo favorable para el Real Madrid, que ha ganado 10 partidos, 9 su equipo y 11 acabaron en empate.

Real Madrid vs Atlético Madrid | Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Jovic.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Héctor Herrera, Saúl; Joao Felix, Morata.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Perú: 1.00 p.m.

México (Centro): 12.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.00 a.m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 1.00 p.m.

Argentina: 3.00 p.m.

España: 7.00 p.m.

España (Islas Canarias): 6.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

Brasil: 3.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Canadá: 1.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 p.m.

Guatemala: 12.00 p.m.

Honduras: 12.00 p.m.

El Salvador: 12.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 7.00 p.m.

Francia: 7.00 p.m.

Alemania: 7.00 p.m.

Portugal: 6.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 6.00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por final Supercopa de España 2020?

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía

DirecTV Go. DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

¿En qué canales VER el Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Arabia Saudita: Saudi Sports 1

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Atlético Madrid, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.