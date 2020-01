[EN VIVO DirecTV] Real Madrid vs Atlético Madrid se miden por la final de la Supercopa de España

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE por Movistar Liga de Campeones | Este domingo 12 de enero, desde la 1.00 p.m. (hora peruana) y 7.00 p.m. (hora española), se verán las caras por la final de la Supercopa de España.

El cuadro 'merengue' buscará consagrarse con su primer título en la temporada, mientras que los dirigidos por Diego Simeone llegan a esta cita con la moral al tope tras encadenar cinco triunfos al 'hilo' en todas las competencias.

Llegó la prueba final tanto para el Real Madrid como para el Atlético, conjuntos que eliminaron a rivales muy competitivos (Valencia y Barcelona) en las semifinales y ahora van por su primer título en la temporada. El King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita, albergará tan trascendental encuentro.

Es preciso mencionar que surgió un cambio de formato a comparación de las últimas ediciones, donde chocaban el campeón de la Liga Santander y Copa del Rey. Por cosas del destino, ambos conjuntos ya no siguen en competencia.

"El equipo saca lo mejor de sí cuando nos vemos contra las cuerdas, pero tenemos que evitar vernos en esa situación", apuntó Saúl, volante 'colchonero', en la previa al duelo. Saúl es uno de los más experimentados en un plantel que luce nueva cara, con Joao Félix y José María Giménez.

[🗓🔝] Mañana es el día...



💪🏧 ¡𝗗𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝘃𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀! ¡𝗔 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗽𝗮! 👊💥



🔴⚪ #AúpaAtleti | #RealMadridAtleti

|🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/gEv5g5yKpj — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2020

Sergio Ramos, por el lado del Madrid, también compareció ante los medios y dejó frases incendiarias. "Es un rival incómodo, con un grandísimo entrenador, y un grandísimo equipo. Lucha hasta el último rayo de esperanza. Estamos preparados y vamos a muerte por el título. Queremos mantener el porcentaje de títulos contra el Atlético", disparó.

ALINEACIONES PROBABLES REAL MADRID VS ATLÉTICO MADRID

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo y Jovic.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Morata y Joao Félix.

A qué hora ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

En qué canales ver REAL MADRID VS ATLÉTICO MADRID EN VIVO ONLINE

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN3

Uruguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Supercopa de España?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.