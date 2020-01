Real Madrid vs Atlético Madrid por la final de la Supercopa de España 2020 [GUÍA TV]

Directv Sports EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE Movistar+, Sky Sport y Directv Play por la final de la Supercopa de España. El partido entre Merengues y los Colchoneros se disputará este domingo 12 de enero (1.00 p.m) hora peruana en el Estadio King Abdullah Sports City, de Qatar. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET con los horarios, los canales y videos a través de Libero.pe.

El conjunto blanco es el favorito para ganar este duelo y conseguir su primer trofeo del año pues han demostrado buenos partidos en lo que va de la temporada y han clasificado a la final de la Suprcopa tras vencer por 3-1 al Valencia, con goles de Toni Kroos, Isco y Luka Modric.

Los dirigidos por Zinedine Zidane saben que por más favoritos que se sientan el rival no será fácil de vencer y que el partido será muy equilibrado, pues en sus últimos enfrentamientos las victorias por marcadores resultados no se han dado y mucho menos en finales.

Por otro lado, el Atlético clasificó a la final luego de una gran remontada ante el Barcelona, pues venían debajo en el marcador por un tanto, sin embargo, errores defensivos en los últimos minutos del partido hicieron posibles los goles de Alvaro Morata y Ángel Correa.

Con estilos de juego totalmente diferentes llegan dos equipos que han adquirido la identidad de sus entrenadores, Cholo' Simeone y Zinedine Zidane. La última vez que se enfrentaron fue por la Liga Santander y el duelo no dio ganador, pues empataron sin goles.

Real Madrid vs Atlético Madrid | ¿Cuántas veces se enfrentaron ambos en una final?

En instancias finales, el Real Madrid consiguió salir victorioso en las dos finales de la Champions League, mientras que el entrenador argentino obtuvo dos títulos para el Atletí; La Supercopa de España de la 2014-2015 y la a Supercopa de Europa. Este nuevo duelo sería el que desigualé el marcador entre ambos.

'Cholo' Simeone tiene más experiencia que Zidane

El argentino esta en el banquillo del Atlético de Madrid desde el 23 de diciembre del 2011 y desde allí revolucionó el juego de los 'colchonores', en estos casi 10 años en el banquillo del Atlético ha dirigido en treinta derbis, con un saldo favorable para el Real Madrid, que ha ganado 10 partidos, 9 su equipo y 11 acabaron en empate.

Real Madrid vs Atlético Madrid | Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Jovic.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Correa, Thomas, Héctor Herrera, Saúl; Joao Felix, Morata.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Perú: 1.00 p.m.

México (Centro): 12.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.00 a.m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 1.00 p.m.

Argentina: 3.00 p.m.

España: 7.00 p.m.

España (Islas Canarias): 6.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Chile: 2.00 p.m.

Brasil: 3.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Canadá: 1.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 p.m.

Guatemala: 12.00 p.m.

Honduras: 12.00 p.m.

El Salvador: 12.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 7.00 p.m.

Francia: 7.00 p.m.

Alemania: 7.00 p.m.

Portugal: 6.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 6.00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por final Supercopa de España 2020?

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía

DirecTV Go. DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

¿En qué canales VER el Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por la Supercopa de España?

Arabia Saudita: Saudi Sports 1

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Atlético Madrid, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.