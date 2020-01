Sergio Ramos: "no veo al Atlético Madrid como un enemigo, es un rival"

Real Madrid y Atlético Madrid definen este domingo (1:00 p.m.) al nuevo campeón de la Supercopa de España. Pese a la encarnizada rivalidad futbolística que existen entre ambos conjuntos, Sergio Ramos se encargó de poner "paños fríos" al asunto.

El capitán 'merengue' marcó en las dos finales de Champions League en las que enfrentó al 'colchonero': Lisboa 2014 y Milán 2016. No negó que haya cierta satisfacción ganar un derbi, sin embargo, no considera un "enemigo" a su vecino de la capital española.

Para nada, la palabra enemigo es bastante fea. En lo profesional hay rivalidad, cada uno puede tener los enemigos que quiera, yo no veo al Atlético como un enemigo. Es un rival directo al que satisface mucho más ganar. Pero cada uno es libre de pensar como quiera.

El jugado nacido en la ciudad española Sevilla ha ganado 20 títulos con la camiseta blanca y está muy motivado por jugar una nueva final. Además, destacó que su equipo ha mantenido el nivel para luchar todos los títulos.

"Una de las cosas más importante para disputar una final es la ambición, mantener esa ilusión viva. Eso el Madrid lo ha mantenido a lo largo de los años, es un premio esto, poder disputar una nueva final. Es un rival que conocemos, ha hecho méritos para estar aquí. Intentaremos hacer un partido serio, cometer los menos errores posibles y llevarnos el título", agregó.

Sobre el formato de la Supercopa de España que se estrenó en esta edición, el zaguero prefirió no criticar como ya lo hicieron diferentes protagonistas, más bien elogió la organización y que además todas las partes se beneficiaron económicamente.

"Al final el formato no depende de nosotros, depende de la RFEF y ha recuperado un poco de valor, a nosotros nos ha beneficiado este año, somos entre comillas los invitados. No ha alterado nada el calendario, está todo muy bien organizado. Poco que reprochar, si sirve para que los clubes y la Federación se beneficien, no hay que mirarlo como algo negativo", culminó Sergio Ramos.

EL DATO

Ramos llegó al Real Madrid en 2005, procedente del Sevilla a cambio de 27 millones de dólares.