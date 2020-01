Cristiano Ronaldo y la dieta que debes seguir para tener su "six pack"

Cristiano Ronaldo es un ejemplo deportivo a seguir, el portugués con sus más de tres décadas de edad sigue vigente en la Serie A con la Juventus, en la presente temporada lleva 16 tantos en 23 partidos y demuestra que a pesar de los años sigue con su olfato goleador y su buena forma.

El diario inglés “The Sun” reveló la detallada alimentación del ex Real Madrid llamada “la dieta de los seis platos”. Cristiano Ronaldo come hasta seis veces por día, en la mañana se alimenta de jamón, queso y yogurt con bajas calorías. Al almorzar ingiere pollo (alto en proteínas y bajo en grasa) con verduras. Más tarde come pescado, en especial el bacalao a la brasa que es de sus favoritos, para luego ir comiendo frutas o algún snack saludable. Finalmente, en la noche se alimenta de carne con ensalada.

Todo esto lo acompaña de constantes ejercicios y de un buen horario para dormir. “Dormir bien es realmente importante para aprovechar al máximo los entrenamientos. Ayuda a que los músculos se recuperen”, señaló el luso.

Una prueba de su constante esfuerzo la reveló a fines del año pasado Mehdi Benatia, ex jugador de la Juventus’. "En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’ Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”, declaró Benatia que de esa manera dejaba en claro la persistencia de Cristiano Ronaldo.

“CR7” parece estar ganándole la competencia a la edad y esperemos seguir viéndolo así, actualmente el portugués se encuentra rondando los 75 millones y si bien ha bajado su valor sigue siendo un arma letal al ataque.

Juventus | Lo que se le viene al conjunto de Cristiano Ronaldo

La Juventus en la Serie A anda en el primer puesto con 48 puntos, pero de cerca lo acecha el Inter de Milán y se prepara para recibir al Parma el fin de semana que viene. Mientras que por la Champions League irán a Francia a visitar al Lyon el 26 de febrero.

El cuadro que dirige Maurizio Sarri llega de ganarle a la Roma por dos a uno y Cristiano Ronaldo anotó. Sin embargo, el partido acabó con la lesión del joven defensa turco Merih Demiral, quien venía afianzándose en el titularato. Ahora Sarri tendrá que ver opciones para lo que será la Serie A y los octavos de final de la Champions League.