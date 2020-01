Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 20 de enero de 2020

Partidos de hoy | Este domingo 20 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Serie A: Atalanta vs. Spal, Copa de Francia: Saint-Pryve vs. Mónaco, NBA: Lakers vs. Celtics, Blazers vs. Warriors.

La Serie A tiene como líder indiscutible a la Juventus y como el colero del torneo al Spal que intentará sumar de a tres al vencer a Atalante, pues con una derrota su situación en la primera división del fútbol italiano se complicaría aún más.

Por otro lado, la segunda división del fútbol inglés también tendrá acción y en esta jornada de lunes el se enfrentarán el West Brom vs. Stoke, ambos luchan por un cupo a la Prmier Leagu, sin embargo, las "Bolsitas" tienen más opción que su rival, pues son lideres del torneo.

El torneo regular sigue su curso y hoy lunes nos trae encuentros interesantes pues veremos en acción a los Lakers ante los Celtics y a los Cavaliers ante los New York Knicks.

Partidos de hoy 20 de enero

20:00 Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets

21:00 Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs

21:00 Utah Jazz vs. Indiana Pacers

22:00 Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors

14:45 Atalanta vs. Spal

14:55 Saint-Pryve vs. Mónaco

15:00 West Brom vs. Stoke

Copa de Francia

Serie A

NBA