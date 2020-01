Prensa mexicana arremete contra Chicharito Hernández: "Le falta humildad"

Javier Hernández, el Chicharito, ha fichado recientemente por LA Galaxy, dejando de esta forma Europa después de una larga cantidad de años y convirtiéndose en uno de los mejores pagados de la MLS.

Sin embargo, tras su llegada el delantero mexicano brindó declaraciones que, para algunos, han desatado polémica. “Regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Hice todo lo que estuvo en mis manos, por más que esto les pueda molestar a muchos, pero nunca me ha gustado hablar del hubiera”, expresó Chicharito en la conferencia de prensa que se realizó tras su llegada a Estados Unidos.

Ante estas palabras aparecieron gran cantidad de periodistas mexicanos para debatir si estuvo bien o mal que se autodenomine leyenda. La gran mayoría fue de la cadena ESPN, por ejemplo, José Ramón Fernández se expresó a través de Twitter con palabras de reclamo para el delantero. “Chicharito dijo que regresa como ‘Leyenda del fútbol mexicano’, no le corresponde decir eso”, posteó el periodista en la red social.

En la conferencia de presentación Chicharito dijo que regresa como ”leyenda del fútbol mexicano", no le corresponde autocalificarse — José Ramón Fernández (@joserra_espn) January 23, 2020

David Faitelson, también periodista de ESPN, no dudó en reprocharle la acción al delantero mexicano y posteó de la misma manera en Twitter. “Al ‘Chicharito’ de hoy le falta un poco de humildad…”, publicó en su perfil el analista de la cadena televisiva.

Sin embargo, Chicharito no se quedó en silencio y le respondió a Faitelson por el mismo medio. En su cuenta de Twitter el ex Manchester United se defendió a su manera. “David (Faitelson) con el respeto que te tengo, no estoy de acuerdo en que me falte humildad, tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora. Fuerte abrazo.”, se leía en el perfil del atacante.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020

Estadísticas de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández llega a LA Galaxy tras haber pasado una década en Europa. Pasó por clubes como el Manchester United, Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham United y el Sevilla. El mexicano anotó además una cantidad de 127 goles en un total de 344 partidos disputados. Hay que recordar que el delantero arrancó su carrera en el “Chivas” de Guadalajara, donde anotó 29 tantos en 78 encuentros, lo que le sirvió para irse al “viejo continente”.