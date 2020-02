DT del PSG habla sobre la pelea con Mbappé: "Yo soy el entrenador. Hay que respetar "

PSG venció por 5-0 al Montpellier y es el líder de la Ligue 1, sin embargo, esta contundente victoria fue opacada por la tensa situación que vivieron Kylian Mbappé y Thomas Tuchel, luego de que este ordenara su salida del campo, el jugador francés no lo tomo nada bien.

Trascurría el minuto 81 del partido cuando el técnico alemán decidió sacar a Mbappé y en su lugar hacer ingresar a Mauro Icardi, pero esto no le caería nada bien al francés que salió muy molesto del campo, tanto así que evitó el saludo con su entrenador que se vio obligado a agarrarlo para que explicarle porque lo había sacado.

La discusión duró alrededor de unos minutos a vista y paciencia de los jugadores y parte del comando técnico que se notaban visiblemente incómodos por lo que venía ocurriendo a ras del campo, además el suceso fue captado por las cámaras de todos los medios presentes y hasta hinchas. El hecho no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Ante esto Tuchel decidió hablar sobre lo sucedido luego del partido y así evitar más especulaciones: "Estas no son buenas imágenes, pero no somos el único club en el que suceden este tipo de reacciones. No es bueno porque genera polémicas y es una distracción", comentó el entrenador alemán.

Asimismo, agregó que esta penosa situación no lo tiene nada contento: "No estoy enfadado, pero estoy triste porque no es necesario. Soy el entrenador, no Mbappé. Y siempre decidiré deportivamente. No jugamos al tenis, jugamos al fútbol, debemos respetar a todos" finalizó el DT del PSG.

Ángel Di María también se pronunció sobre lo ocurrido: "Es difícil. Nadie quiere salir y todos queremos jugar. Es algo normal. Kylian era el delantero que el entrenador quería cambiar. Aunque a veces sea difícil, hay que entenderlo, porque hay otros jugadores que quieren entrar", indicó el argentino que marcó el tercer gol de la victoria.

Vídeo | PSG venció por 5-0 al Montpellier