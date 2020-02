Jefferson Farfán volvió a los entrenamientos con el Lokomotiv y su regreso se acerca

Una buena noticia para el Lokomotiv y Ricardo Gareca. Es que a Jefferson Farfán se le vio entrenando sobre el césped y la imagen confirma que la vuelta del jugador de Selección peruana a la actividad está cada vez más cerca.

La cuenta oficial del elenco 'Ferroviario' subió una fotografía en su cuenta de Twitter con nuestro compatriota trotando guiado por un miembro del comando técnico de su equipo.

Recordemos que el conjunto moscovita está aprovechando el receso de la Premier League de Rusia para realizar una mini-pretemporada en Marbella (España). El certamen se reinicia a fines de este mes.

"Farfan continúa entrenando duro cada día, esperando unirse al equipo pronto. ¡Esperamos verte en el campo, Jeff!", se lee en el mensaje del club eslavo a través de la red social del pajarito.

