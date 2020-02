Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 12 de febrero de 2020

Partidos de hoy miércoles 12 de febrero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa Libertadores Universitario vs Cerro Porteño The Strongest vs Tucumán Copa Sudamericana Copa del Rey Athletic Club vs Granada Copa MX Pachuca vs Toluca Coppa Italia Inter vs Napoli ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 12 DE FEBRERO

12.30 horas Dijon vs PSG 1-6 Copa de Francia

15.05 horas Lyon 1-0 Marsella

12.30 horas Az Alkmaar 1-3 Breda - KNVB Beker

14.45 horas Vitesse 0-3 Ajax

14.45 horas Inter 0-1 Napoli - Coppa Italia

15.00 horas Athletic Club 1-0 Granada - Copa del Rey

15.45 horas Porto 1-0 Academico Viseu - Taca de Portugal

17.15 horas Cerro Porteño vs Universitario - Copa Libertadores

17.15 horas Palestino vs Cerro Largo

19.30 horas Atlético Tucumán vs The Strongest

19.30 horas Corinthians vs Guaraní

17.15 horas Huachipato vs Deportivo Pasto - Copa Sudamericana

17.15 horas Lanús vs U. Católica (Ecu)

19.30 horas Bahía vs Nacional Asunción

19.30 horas Llaneros vs Liverpool

14.00 horas Always Ready vs Real Potosí - Liga de Bolivia

19.00 horas Bolívar vs Aurora

19.30 horas Royal Pari vs Guabirá

19.30 horas San José vs Nacional de Potosí

18.30 horas Fluminense vs Flamengo - Taca Guanabara

20.00 horas Pachuca vs Toluca - Copa MX

22.00 horas Dorados vs Juárez



COPA LIBERTADORES

La segunda fase eliminatoria de la Copa Libertadores sigue en curso. El encuentro más importante para el Perú será el que disputará Universitario ante Cerro Porteño en Paraguay (5:15 p.m. hora peruana), que tendrá por objetivo una victoria o empate con dos goles.



COPA SUDAMERICANA

La primera ronda de la Copa Sudamericana sigue en marcha, con los partidos de ida. Huachipato chocará con Deportivo Pasto en Chile, mientras que Lanús recibirá a la Universidad Católica de Ecuador. Obligados a ganar para asegurar la posibilidad de avanzar.



TORNEO CARIOCA

La semifinal de la Taca Guanabara se disputa, con un imperdible clásico. Fluminense chocará con Flamengo, con la presencia de Fernando Pacheco. Será una buena prueba para el 'Flu', pues se trata del campeón de la última Copa Libertadores.



COPA DE HOLANDA

Los cuartos de final de la KNVB Beker se disputan. Habrán dos llaves este miércoles, AZ Alkmaar recibirá a Breda, mientras que el Vitesse pretende dar el golpe ante el poderoso Ajax.



COPA DE FRANCIA

La Copa de Francia disputa sus cuartos de final, siempre a partido único. El Dijon tentará batir al PSG, que en esta clase de torneos suele relajarse, mientras que más tarde se jugará el Lyon vs Marsella, un encuentro que promete grandes emociones.



COPPA ITALIA

La primera semifinal de la Coppa Italia se disputará. El Inter vs Napoli de ida se jugará en el Giuseppe Meazza, ambos equipos con la clara intención de ganar un trofeo esta temporada. No obstante, los de Antonio Conte son favoritos y llegan con 3 victorias al hilo.



COPA DEL REY

Las sorpresivas semifinales de la Copa del Rey inician, con el detalle de que ahora serán duelos de ida y vuelta. El Athletic Club buscará la ventaja en casa ante el sorprendente Granada, que ha encandilado con su juego luego de su ascenso esta temporada.



TACA DE PORTUGAL

La vuelta de semifinales se disputa, luego de un sorpresivo 1-1 para el Porto. Ahora en casa, puede asegurar su boleto por el título, en la definición que el ganador de esta llave tendrá ante el ya clasificado Benfica.



LIGA DE BOLIVIA

El Torneo de Bolivia no para y en pocas semanas llegaron ya a la fecha 6. Bolívar de Claudio Vivas chocará con Aurora, mientras que San José recibirá a Nacional de Potosí, este último rival de Melgar en la Copa Sudamericana.