Vinícius Jr. sobre el Real Madrid: "Sé que en algún momento va a llegar el gol, tengo 19 años"

Real Madrid no viene siendo lo que esperaba Vinicius Jr, pues desde su llegada al club blanco en el 2018 no ha tenido el gran despunte que se esperaba, las lesiones y su irregular continuidad no han dejado que el jugador llegue a su mejor nivel, por lo que las críticas de los hinchas no se hicieron esperar.

El delantero concedió una entrevista al portal web 'Esporte Interativo', donde tocó varios temas de su actualidad en el club blanco, entre ellos habló sobre su relación con el gol, que es lo que más se le ha venido cuestionando al jugador.

Real Madrid: Temporada irregular de Vinicius

"El comienzo de la temporada fue un poco difícil, jugando menos y con menos confianza, pero el club siempre me dio apoyo para que pudiera tener la tranquilidad de ahora, que son los mejores partidos" afirmó Vinicius con respecto al inicio de la presente campaña, donde solo ha jugado en 15 oportunidades.

En ese mismo sentido confesó que el apoyo de sus compañeros ha sido muy importante, sobre todo los del 'clan' brasileño: "Marcelo, Casemiro, Militao, Rodrygo, somos más jóvenes y siempre nos estamos apoyando unos a otros, porque aquí siempre se dice que lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerte", indicó Vinicius.

Real Madrid: Vinicius y las críticas

Las críticas por su falta de gol y actuaciones poco destacables se han vuelto cada vez más frecuentes, a eso se le suma la comparación constante con Rodrygo, una situación más que incómoda para el delantero:

"Aquí en el fútbol profesional estoy más alejado del gol y se vuelve un poco complicado, pero tengo 19 años. Estoy mejorando con el cariño de los jugadores más experimentados que anotan mucho. Sé que en algún momento va a llegar el gol. Zidane me ayuda para mejorar", explicó el brasileño que hasta lo que va de la temporada ha marcado 3 tantos.

Por último, desmintió que haya tenido la intención de dejar el club en algún momento: "Siempre pensé en quedarme aquí, dar lo mejor y volver a jugar bien con los mejores jugadores del mundo creo que no hay nada mejor que salir para otro club va a bajar un poco el nivel de entrenamiento y de juego". finalizó Vinicius Jr.