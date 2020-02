Colo Colo anunció suspensión de por vida para los hinchas que causaron desmanes

A través de su cuenta de Twitter, Colo Colo anunció una drástica medida contra los hinchas que se vieron involucrados en el lanzamiento de petardos contra el delantero Nicolás Blandi durante el partido contra Universidad Católica por la jornada 4 del fútbol chileno.

"La persona que vulneró la seguridad del estadio y desplegó el lienzo que originó los incidentes y la posterior suspensión del partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, está identificado y detenido", exclamó el cuadro 'Cacique' mediante la referida red social.

"Junto con condenar todos los actos de violencias observados en nuestro estadio, iniciaremos una acuciosa investigación y pondremos a disposición todas nuestras herramientas internas para identificar a los culpables y disponer de estos antecedentes ante la justicia de modo que sea aplicado el máximo rigor de la ley", agregó.

"Junto con ello, interpondremos una querella contra quienes resulten responsables por estos condenables hechos y entregaremos los antecedentes disponibles al Ministerio Público, de modo de realizar la denuncia correspondiente por la Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol", exclamó.

"Independiente de las sanciones que determine la justicia ordinaria a través de sus tribunales, una vez identificados los culpables, Colo-Colo prohibirá de por vida el ingreso de estas personasl al estadio Monumental. Seguiremos trabajando en mejorar nuestros protocolos de modo de entregar las garantías, necesitas para organizar un buen espectáculo deportivo", concluyeron.

Colo-Colo vs Universidad Católica | Ariel Holan lamentó el hecho

El entrenador de la Universidad Católica, Ariel Holan, lamentó el incidente que ocurrió en el partido ante Colo-Colo por la jornada 4 del fútbol chileno. El estratega argentino indicó que el análisis del partido pasa a un segundo plano por lo sucedido en el estadio Monumental.

"No sé que decirte. No tengo palabras porque si hablamos de fútbol y analizamos el partido es una cosa y la forma en cómo termina es otra. El equipo estaba jugando muy bien. Tuvimos claras ocasiones, pero eso pasa a otro análisis", detalló para CDF.

Desde #LosCruzados se pronunciaron tras los hechos en el Estadio Monumental



El DT Ariel Holan y el Presidente del club Juan Tagle lamentaron lo sucedido #PelotaParadaCDF 👇 pic.twitter.com/vEqmL9z3VE — Canal del Fútbol (@CDF_cl) February 17, 2020

En la misma línea se manifestó el presidente 'cruzado', Juan Tagle. "Penoso lo que ocurrió. Lamentable. No habría que buscar más adjetivos. Era un partido que venía desarrollándose en muy buena forma, creo que ya estaba marcando un resultado bastante claro. Lesionan a su propio jugar. Parece que no son hinchas. Hay que buscar otras medidas porque las tomadas no están dando resultados", concluyó.