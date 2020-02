Neymar explota contra el PSG: "Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó" [VÍDEO]

PSG y su derrota ante el Borussia Dortmud sigue dando que hablar, pues ni todas las figuras del equipo parisíno pudieron ante el buen momento de Eirling Haaland que fue el encargado de anotar los dos tantos del triunfo para el conjunto alemán en los octavos de final de la Champions League.

Neymar encargado de anotar el único gol para el PSG, expresó su molestia por la derrota de su equipo y acusó al club de haber llevado muy mal la recuperación de su lesión perjudicando su rendimiento en el duelo ante los alemanes.

"Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó", indicó fastidiado el brasileño luego del partido.

Asimismo agregó: "Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo y fui yo quien lo sufrió al final", finalizó Ney, que llegaba luego de haber estado de para durante cuatro partidos, por una molestia menor sufrido en el partido ante el Montpellier.

A pesar de haber anotado el gol del empate temporal para los galos, el brasileño tuvo un rendimiento irregular, pues hubo momentos en los que estuvo desaparecido del partido y se le pudo notar visiblemente cansado, sin duda su físico no era el óptimo para un partido de esta envergadura.

PSG buscará su revancha el próximo 11 de marzo en el Parque de los Príncipes, sin embargo, no será una fácil tarea pues un gol de los alemanes podría dejar fuera al conjunto francés una vez más en esta instancia y desatar la 'fuga' de todas su estrellas.

Vídeo | Así fue el gol de Neymar para el 1-1