Barcelona se negó a fichar a Erling Haaland por no tener el 'perfil Barça' [VÍDEOS]

Erling Haaland con su doblete se convirtió en la figura del partido entre PSG y el Borussia Dortmud, mismo que le daría el triunfo al conjunto alemán en el duelo de ida de la Chanpions League. A sus solo 19 años es una promesa del fútbol mundial, sin embargo en su momento el Barcelona decidió no ficharlo.

El pasado mercado de invierno Halaand llegó a estar en la agenda del conjunto culé, que se encontraba en busca de un delantero, pero a los españoles le pareció excesivo los 20 millones de euros que pedía el Salzburgo, más las comisiones del jugador y de su representante, por lo que su fichaje les parecía poco atractivo.

El factor económico fue una de los principales trabas por lo que muchos clubes como la Juventus, Real Madrid, Manchester United y Milan, se echarán para atrás al momento de ficharlo, ya que aparte de los 20 millones por el pase del jugador, tenían que abonar 8 millones de euros al padre del delantero, 15 millones a Mino Raiola, su representante y cubrir los 8 millones que sería el suelo del jugador por temporada.

A eso se le sumó que el delantero no tenia el denominado 'perfil Barca', pues los culés buscaban un jugador con las caraterísticas de Luis Suárez, que sea capaz de resolver dentro y fuera del área, y no veían esa capacidad en Halaand, por lo que decidieron no tomarlo en cuenta.

Erling Haaland y su valor en el mercado

El precio en el mercado de Halaand ha ido en aumento, pues desde el año pasado ha presentado un incremento considerable, ya que pasó de 5 millones de euros a 60 millones, según la web especializada Trasfermarkt y todo ese aumento es menos de 12 meses.

¿Cuántos goles ha marcado Erling Haaland?

Desde su debut con el Dortmud hace algunas fechas su relación con el gol se ha agudizado y ya ha anotado 8 goles en cinco partido jugados por la Bundesliga, mientras que por la Champions League ha anotado 18 tantos en 13 partidos.

Vídeo | Así fueron los dos goles de Erling Haaland ante el PSG

Erling Haaland pone el 2-1 para el Borussia Dortmund