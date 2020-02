Ver ESPN2 EN VIVO GRATIS, Manchester United vs Brujas 0-0 EN DIRECTO por Europa League

Ver ESPN EN VIVO Manchester United vs. Brujas por los dieciseisavos de final de la Europa League ONLINE este jueves 20 de febrero a las 12:55 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Jan Breydel y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

MINUTO X MINUTO | Manchester United vs Brujas EN VIVO Europa League

Sigue las incidencias del partido entre Manchester United y Brujas.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

2' ¡UFFF! Dennis ingresa al área, se saca a un rival y centra antes de la llegada de Romero, pero Matic evita el disparo de un contrario en el área chica.

1' Arranca el partido en el Jan Breydel.

- El partido entre Manchester United y Brujas arranca desde las 12:55 p.m. (hora peruana) en el Estadio Jan Breydel.

Alineaciones del Manchester United vs Brujas

Manchester United: Romero, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Mata, Matic, Andreas, Lingard, Martial.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Ole makes 6️⃣ changes to our team for tonight’s game!#MUFC #UEL — Manchester United (@ManUtd) February 20, 2020

Brujas: Mignolet; Kossounou, Mechel, Deli; Mata, Rits, Balanta, De Cuyper; Vanaken; Tau, Dennis.

Manchester United vs Brujas EN VIVO

Ole Gunnar Solskjaer no podrá contar con Marcus Rashford ni Paul Pogba, ambos por lesión, y deberá jugar “parchado” ante el conjunto azul. Sin embargo, los “Diablos Rojos”, que llegan a esta instancia tras quedar como líderes del Grupo L, solo tienen gratos recuerdos de sus duelos contra el cuadro belga.

El estratega del cuadro rojo reconoció que se realizarán cambios para el duelo de este jueves. “Vamos a tener que hacer rotaciones, tomando en cuenta todos los partidos que vienen”, declaró el Solskjaer en conferencia de prensa.

El conjunto inglés ha enfrentado al Brujas en dos ocasiones, por la fase de grupos de la Champions League 2015-2016, y ambos partidos terminaron en triunfos del cuadro de Old Trafford.

Tras cuatro años y medio, y en un nuevo certamen europeo, el Manchester United y el Brujas demostrarán si la historia se mantiene o presenciaremos alguna sorpresa para el recuerdo.

La última vez que los ingleses y belgas se vieron las caras fue en agosto del 2015 por la Liga de Campeones. El encuentro que se disputó en Bruselas se lo llevaron los “Diablos Rojos” por 4-0 con tantos de Wayne Rooney (3) y Ander Herrera.

Formanciones probables Manchester United vs Brujas

XI Manchester United: Romero; Dalot, Jones, Maguire, Williams; McTominay, Pereira; Greenwood, Fernandes, James; Ighalo.

XI Brujas: Mignolet, Clinton Mata, Mechele, Deli, Sobol, Diatta, Vormer, Álvarez Balanta, Vanaken, Krmenčík, De Ketelaere.

HORARIOS DEL MANCHESTER UNITED - BRUJAS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:55 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 1:55 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11:55 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1:55 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2:55 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MANCHESTER UNITED - BRUJAS?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Brujas, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué canal transmite Manchester United vs Brujas?

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil FOX Sports 1 Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

México ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

Reino Unido BT Sport 2, BT Sport Live

Estados Unidos B/R Live, Univision NOW, TUDNxtra, UniMás

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Horarios, TV y dónde ver Manchester United vs Brujas

El partido entre Manchester United vs Brujas se jugará este jueves 20 de febrero a partir de las 12:55 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales ESPN 2, Movistar de España y BT Sport de Reino Unido.

