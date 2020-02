Inter vs Ludogorets [ESPN EN VIVO] Dónde y cómo ver partido por la Europa League

ESPN EN VIVO Inter vs Ludogorets ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | HOY jueves 20 de enero desde las 12:55 p.m. (hora peruana) ONLINE desde Ludogorets Arena por los dieciseisavos de final de la Europa League. El encuentro también será transmitido por ESPN Play y DirecTV GO. Además, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Inter de Milan quiere llegar lo más lejos posible en la Europa League y para eso buscará vencer al Ludogorets, equipo que milita en la liga bulgara. El conjunto e Antonio Conte, llega como el favorito para llevarse los tres puntos, además de contar con sus máximas figuras para el cotejo.

Los 'negriazurros' se encuentran en un buen momento en la Serie A, pues llegan de una racha de cinco victorias consecutivas, siendo la última ante el Lazio y se encuentran a solo un punto del líder Juventus.

El Inter, considerado actualmente uno de los equipos más fuertes de Europa no quiere perder la oportunidad de campeonar en un torneo internacional, por lo que saldrá con sus figuras, en la que destacaría el arranque de Alexis Sánchez,

En la conferencia previa al partido Conte, técnico del equipo italiano se refirió a este duelo y a su rival: "Es un buen equipo con muchas personas de calidad. Tendremos que afrontar el partido con la determinación correcta, la humildad y el deseo de dar lo mejor, sabiendo que nos enfrentaremos a un equipo que está bien y que también ganó su último partido 6-0″, indicó el estratega.

Asimismo, agregó que hay que "tener mucho cuidado" pues es un equipo es 'acostumbrado a jugar en Europa' . Vale recordar que ambos escudos nunca se han enfrentado y sería la primera vez que se verían las caras en su historia.

¿En qué canales ver el Inter vs Ludogorets EN VIVO por la Europa League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Francia: RMC Story, Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Molotov

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Italia: Sky Calcio 4, Sky Sport Football, SKY Go Italia

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Países Bajos: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Panamá: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Sport TV5, Sport TV LIVE

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2

Estados Unidos: TUDNxtra, Univision NOW, Galavision, B/R Live

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

Inter vs Ludogorets EN VIVO: horarios de todo el mundo

México: 11:55 horas

Perú: 12:55 horas

Ecuador: 12:55 horas

Colombia: 12:55 horas

Estados Unidos: 12:55 horas (New York, Washington, Florida)

Venezuela: 13:55 horas

Bolivia: 13:55 horas

Argentina: 14:55 horas

Uruguay: 14:55 horas

Paraguay: 14:55 horas

Brasil: 14:55 horas

Chile: 14:55 horas

Inglaterra: 17:55 horas

España: 18:55 horas

Alemania: 18:55 horas

Italia: 18:55 horas

Francia: 18:55 horas

Horarios, TV y dónde ver Inter vs Ludogorets

El partido entre Inter vs Ludogorets se jugará este jueves 20 de febrero a partir de las 12:55 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales ESPN 2, Movistar de España y BT Sport de Reino Unido

Inter vs Ludogorets EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

