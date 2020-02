Lionel Messi sobre Neymar: "Está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido"

Lionel Messi concedió una entrevista a un medio español y volvió a hablar sobre las ganas e Neymar de volver al Barcelona. El argentino confesó que 'Ney' tiene muchas ganas de volver y que ya demostró en varias oportunidades su arrepentimiento por haberse ido al PSG.

"Lo digo muchas veces, a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese", manifestó el capitán 'culé' que a pesar de la distancia sigue teniendo una relación muy cercana con el astro brasileño.

Asimismo, habló sobre su polémica salida hacia el equipo parisíno en el 2017 y reveló que el también se mostró molesto por su comportamiento, pues no fue la mejor manera de salir del club:

"Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento, le intentamos convencer de que no lo hiciese. Pero al final todos queremos ganar y tener a los mejores. Nosotros y la gente. Como dije antes, es uno de los mejores y nos aportaba mucho en la cancha. Pero es entendible que la gente piense así, ya que se fue de una forma que no gustó", indicó Messi.

Neymar quiere volver al Barcelona

En el mismo orden destacó el talento del brasileño, pues según sus palabras lo considera uno de los mejores del mundo, a pesar que su rendimiento en los últimos años ha sido muy cuestionado y afirmó que a Ney no se le quitaron las ganas de volver al Barca:

"El está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar", indicó el argentino que junto con Neymar y Suárez, conformaron uno de los tridentes más letales del fútbol.