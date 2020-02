Rivaldo critica el fichaje de Martin Braithwaite en Barcelona: "No entiendo, ni lo comparto"

Barcelona hizo oficial el fichaje de Martin Braithwaite que llega procedente del Leganés, luego de pagar su claúsula de 18 millones de euros, sin embargo, esta nueva contratación no ha sido del agrado de muchos, incluyendo de el ex jugador culé, Rivaldo, que se mostró sorprendido por la nueva adquisición del club.

El ex futbolista decidió pronunciarse sobre el la llegada del delantero danés al club catalán: "Sinceramente, ni comparto ni entiendo este fichaje, y no lo hago por varios motivos. El primero, que sea un fichaje que se haga más allá del mercado y, además, porque el Barcelona podría haber elegido a algún chaval de 'La Masia' en lugar de esta operación", expresó el ex culé.

En el mismo orden añadió que no cree que el atacante danés sea el jugador que realmente necesita: "No veo razón alguna en hacer semejante esfuerzo para incorporar un delantero que, con todo el respeto, dudo que sea el jugador que el FC Barcelona necesita ahora", manifestó Rivaldo.

De igual modo cree que lo que el Barca necesita ahora es un delantero con otras características como: "Un jugador más joven y con más curva de progresión", explicó el brasileño. Vale recalcar que el club tuvo en agenda a Eirling Halaand, sin embargo, lo dejó pasar por no tener el 'Perfil Barca'.

Por último, lanzó una crítica al club: "Seguramente salga dañado por haberle quitado un jugador a un club que está tratando de evitar el descenso". Martin Braithwaite, era el máximo anotador del Legánes, que ahora se ubica en penúltimo lugar de la tabla con 19 puntos.