Kevin Quevedo presentado en Goiás [EN VIVO]: conferencia de prensa desde Brasil

La llegada de Kevin Quevedo al fútbol de Brasil era un hecho, desde ya hace algunas semanas, siendo Goiás su nuevo club tras no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con Alianza Lima. El delantero peruano finalmente será presentado esta tarde como el gran refuerzo.

A través de su página web, el club brasileño compartió un comunicado oficial con el anuncio de la llegada de Kevin Quevedo. A sus 22 años, el habilidoso delantero tendrá su primera oportunidad en el extranjero y en el Brasileirao, considerada la liga más fuerte de Sudamérica.

“Después de contratar al argentino Keko, al uruguayo Juan Pintado y al chileno Ignacio Jara, Goiás presenta hoy otro extranjero del mercado sudamericano. El delantero peruano Kevin Quevedo, de 22 años”, se puede leer en la primera parte del anunció hecho por Goiás.

Kevin Quevedo presentado en Goiás

Algunas declaraciones de Kevin Quevedo durante su presentación con la camiseta de Goiás. “Es un gran hecho llegar a Goiás, voy a jugar con mucha responsabilidad, trabajar mucho para llegar a grandes cosas”, fueron sus primeras palabras en conferencia.

“Tengo 22 años, estoy muy contento de llegar a Goiás. Además, estoy agracido por los que confiaron en mí. Voy a trabajar para hacer muchos goles Yo vengo de Perú y el nivel acá es muy superior al de allá, en los entrenamientos y la intensidad”, añadió el motivado atacante.

“A nivel físico todavía no estoy como los otros jugadores, pero quiero ponerme a punto para hacer un buen año. En mi país, mi idolo es Farfán: su juego, rapidez me gusta mucho cómo es como persona. Acá en Brasil, de niño me gusta mucho Neymar, lo sigo y siempre quiero imitar las jugadas que él hace”, explicó.

Kevin Quevedo:



"Es un grna hecho llegar a Goiás, voy a jugar con mucha responsabilidad, trabajar mucho para llegar a grandes cosas". — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 20, 2020

Kevin Quevedo jugó 31 partidos con Alianza Lima en el torneo local, anotando 17 goles, completando así su mejor año goleador en su tercera temporada como profesional. Además, jugó en dos Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, siempre con los íntimos.