Lionel Messi advierte debacle en el Barcelona: "Hoy por hoy no nos alcanza para la Champions League"

Lionel Messi concedió una entrevista al medio 'Mundo Deportivo' y habló sobre el nivel actual del equipo, descartándolo de ser uno de los favoritos para ganar la Champions League, pues considera que "Hoy por hoy no nos alcanza como estamos", además crítico el rendimiento irregular que ha demostrado el Barcelona desde que inició la temporada.

El argentino es muy consiente de las debilidades del equipo y de lo que tiene que mejorar para poder dar pelea en las últimas instancias del torneo, si no quieren repetir las debacles sufridas ante la Roma y el Liverpool.

"Si queremos la Champions, tenemos que crecer, y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos. Hay que ser más regular en el juego, agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible, ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año", manifestó Leo.

Asimismo, agregó que no puede hacer lo que hicieron en las dos ediciones pasadas del torneo, cuando cayeron en cuartos de final: "No cometer lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y nos pasa lo que nos pasa...", explicó Messi

Lionel Messí confiesa que Neymar quiere volver al Barcelona

En la misma entrevista confesó que al igual que muchos hinchas le molestó la forma en la que Neymar salió del Barcelona, pero que esta arrepentido y quiere regresar: "Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar", confesó Messi.

Lionel Messi y su retiro en el Barcelona

El argentino volvió a reiterar su intención de retirarse en el Barcelona: "No se me ocurre irme del Barça. Si el club quiere, no hay problema en seguir. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir, había muchos interesados, pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema", sentenció el delantero.