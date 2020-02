Simone Inzaghi es el principal candidato para reemplazar a Thomas Tuchel en PSG

El entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi, se ha convertido en el principal candidato para reemplazar a Thomas Tuchel en el banquillo de Paris Saint-Germain. ¿El motivo? Optarán por el estratega italiano en caso el alemán vuelva a fracasar en la Champions League.

Según la información de L'Équipe, el director deportivo de PSG, Leonardo, evalúa el nombre del DT que disputa la Serie A siempre y cuando Tuchel no avance hasta los cuartos de final. En ese sentido, el cuadro francés tiene una gran deuda.

Como se recuerda, PSG cayó por 2-1 de visita ante Borussia Dortmund por el partido de ida en los octavos de final de la Champions League. El verdugo de la jornada para los parisinos fue Erving Haaland: el delantero noruego anotó doblete en la contienda. Neymar descontó para la visita.

Lazio sorprende en la Serie A

La proposición de que Simone Inzaghi se convierta en el nuevo entrenador de Paris Saint-Germain guarda lógica. El entrenador de 43 años viene realizando un 'campañón' con Lazio en la Serie A: se ubica segundo con 56 puntos y solo lo distancia una unidad de Juventus.

El apogeo de la Vecchia Signora está en seria duda para la presente campaña. Desde que asumió Maurizio Sarri, Juventus perdió la imbatibilidad y no ha podido arrasar a sus rivales. Lazio e Inter de Milán (54 pts) le pisan los talones.

Thomas Tuchel muestra incomodidad

El entrenador de Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa fue consultado sobre su estancia en la institución francesa y llamó la atención por sus declaraciones. Expresó su molestia por algunas situaciones que han ocurrido.

"No tengo que ser yo quien de consejos al club (sobre el reemplazante que tiene Leonardo)", expresó con tono deliberado. A su vez, lamentó la fiesta que involucró a sus jugadores en Alemania tras el partido ante Borussia Dortmud. "No estamos orgullosos de esa imagen pero es algo que hemos hablado internamente y no me cansaré de advertir al grupo. Era un día libre pero me ha sorprendido y queda en privado", concluyó.