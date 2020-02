LDU vs Independiente del Valle EN VIVO HOY por la Serie A de Ecuador.

Liga de Quito vs Independiente del Valle EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO HOY | STREAMING GRATIS VÍA YOUTUBE | VER FÚTBOL ECUATORIANO ONLINE | LDU Quito recibe hoy sábado 22 de febrero a Independiente del Valle por la fecha 2 de la Serie A de Ecuador. El partido se transmitirá por la señal de GolTV Ecuador desde el Estadio de LDU a partir de las 17:45 horas.

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Liga Quito vs Independiente del Valle gracias a la señal de GolTV Ecuador. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, pronósticos de casas de apuestas, canal para ver el partido de LDU Quito, horario del encuentro LDU vs Independiente y más.

Liga de Quito aprovechará el choque contra el campeón de la pasada Copa Sudamericana para afinar su equipo pensando en el debut por el grupo D de la Copa Libertadores contra el argentino River Plate el próximo 4 de marzo, en Quito.

El Independiente del Valle, que ganó en la primera fecha por 2-1 al Mushuc Runa, pensará más en la revancha del próximo miércoles por la Recopa Sudamericana contra Flamengo, en Brasil, tras el 2-2 de este miércoles en el partido de ida que se celebró en el estadio Atahualpa.

También se enfocará en su presentación por el Grupo A de la Libertadores, el 4 de marzo, contra el ganador de la fase de repesca entre su compatriota Barcelona y el Cerro Porteño paraguayo.

Programa de partidos por la segunda fecha Liga Pro Ecuador:

Viernes 21: Liga de Portoviejo vs Deportivo Cuenca

Sábado 22: Universidad Católica vs Orense; Liga de Quito vs Independiente del Valle; Delfín vs Barcelona y Olmedo vs Macará

Domingo 23: Emelec vs Guayaquil City y Mushuc Runa vs El Nacional

Lunes 24: Técnico Universitario vs Aucas

¿En qué canal transmiten el partido Liga Quito vs Independiente del Valle EN VIVO?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

República Dominicana: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

Internacional: Bet365, GOLTV Play

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: Fanatiz USA, GolTV Espanol, GOLTV

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿A qué hora es el partido Liga Quito vs Independiente EN VIVO?

México: 16:45 horas

Perú: 17:45 horas

Ecuador: 17:45 horas

Colombia: 17:45 horas

Estados Unidos: 17:45 horas

Venezuela: 18:45 horas

Bolivia: 18:45 horas

Argentina: 19:45 horas

Uruguay: 19:45 horas

Paraguay: 19:45 horas

Brasil: 19:45 horas

Chile: 19:45 horas

Reino Unido: 22:45 horas

España: 23:45 horas

Alemania: 23:45 horas

Italia: 23:45 horas

Francia: 23:45 horas

Pronóstico de casas de apuestas partido Liga Quito vs Independiente del Valle?

Casa de apuestas LDU Quito Empate Ind. del Valle Betsson 1.61 3.45 4.85 Inkabet 1.65 3.70 5.00 Bet365 1.66 3.40 4.75 Betfair 1.67 3.60 5.00

Ver GolTV Ecuador EN VIVO HOY

Grupo TV Cable

Canal 211 (SD)

Canal 743 (HD)

Claro TV

Canal 95 (SD)

Canal 595 (HD)

Servicable

Canal 57

¿Dónde van a jugar Liga Quito vs Independiente del Valle?