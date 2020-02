Futbolista del 'Calcio' contagiado por el Coronavirus: jugador de la Serie C dio positivo en prueba

Un futbolista de 22 años habría dado positivo al brote del Coronavirus y sería el primer caso de contagio en un futbolista profesional encendiendo las alarmas en el fútbol italiano. El jugador del Piasone, equipo que compite en la Serie C de Italia, reside en la provincia de Siena y por ahora estaría aislado de sus compañeros.

Según el diario 'La Nazione' de Italia, medio que dio la conocer la información, el joven -del cual se prefiere preservar su identidad- habría estado ausente del último partido de su equipo debido a algunos males: "El domingo pasado este jugador no había sido alineado por su equipo en el partido correspondiente a la Serie C, después de haber acusado de fiebre y malestar general antes del encuentro", indicó el medio.

Asimismo, se puede leer en la crónica que tuvo que suspender todas sus actividades luego de que diera positivo en las pruebas correspondientes.

"Los médicos decidieron llevar a cabo la prueba del coronavirus a medianoche y horas más tarde llegaron al club las noticias del resultado positivo por el virus. Al amanecer una ambulancia lo recogió para llevarlo al departamento de enfermedades infecciosas de Scotte di Siena", relató.

Es importante señalar que el jugador ha sido aislado por precaución mientras se le realizan las pruebas del caso.

No es el primer jugador infectado con Coronavirus

Por otro lado, en Estados Unidos se dio a conocer un posible caso de contagio en Florida y se trataría del taiwanés de 20 años Chih-Jung Liu que juega en el Red Sox de Boston. El jugador habría sido puesto en cuarentena el hotel del Spring Training del equipo en Fort Myer, pues existe la posibilidad de que este contagiado.

Coronavirus afecta a la Serie A

La jornada 26 de la Serie A no se podrá llevar con normalidad y los siguientes partidos se vieron afectados: Udinese vs Fiorentina, Milan vs Genoa, Parma vs Spal, Sassuolo vs Brescia, Sampdoria vs Verona y Juventus vs Inter; los cuales se jugarán a puertas cerradas, hasta ahora. No obstante, es preciso mencionar que algunos otros duelos de la fecha 26 si recibirían un permiso para tener hinchas.

El Lazio vs Bolonia, Napoli vs Torino, Lecce vs Atalanta y Cagliari vs Roma cuentan con el permiso hasta ahora, pero dependerá del crecimiento que exista con respecto a los casos de Coronavirus en el país.