[ESPN 2 EN VIVO] Inter vs Ludogorets por los dieciseisavos de final de la Europa League

Inter de Milan vs Ludogorets EN VIVO vía ESPN 2 | este jueves 27 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ONLINE desde el San Ciro. El encuentro también será transmitido por beIN Sports, ESPN Play y DAZN. A la vez, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El equipo 'Nerazzurri' que en el partido de ida venció por 2-0 al Ludogorets quiere sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo, para eso buscará vencer en casa al conjunto bulgaro. Antonio Conte no quiere dejar nada al azar y saldrá al campo con toda su artillería comandada por Lautaro Martínez, Alexis Sánchez y Eriksen.

El conjunto italiano no podrá contra con su hinchada, pues el partido será a puerta cerrada debido a la amenaza latente del Coronavirus así lo informó la UEFA en un comunicado oficial a través de sus redes sociales:

💪 | EN EL CAMPO



Mañana #InterLudogorets: las fotos del entrenamiento de hoy en el Centro Deportivo Suning 📸



👉 https://t.co/CHrNVqa68W#UEL pic.twitter.com/q2cfKanao8 — Inter (@Inter_es) February 26, 2020

"Todos los otros partidos de la UEFA programados esta semana seguirán adelante según lo programado y en este momento no hay restricciones para la asistencia de espectadores”, indicó la máxima entidad del fútbol europeo.

Asimismo, el técnico del equipo italiano se manifestó sobre el encuentro: "Primero que todo, debemos clasificar, porque ese es el objetivo más importante. Tenemos un buen resultado del partido de vuelta, pero sabemos que eso no asegura nada y el partido comenzará 0-0, entonces debemos jugar bien, con convicción y hambre de victoria”, indicó en la conferencia de prensa.

Ludogorets had a practice session at San Siro https://t.co/4xFH0kKUm1 #ludogorets pic.twitter.com/k1mQh5j5R4 — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) February 26, 2020

Inter de Milan vs Ludogorets | Posibles Alineaciones

Inter de Milan: Daniele Padelli; Diego Godín, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio; Victor Moses, Matías Vecino, Borja Valero, Christian Eriksen, Cristiano Biraghi; Alexis Sánchez, Lautaro Martínez.

Ludogorets: Plamen Iliev; Cicinho, Georgi Terziev, Dragoș Grigore, Anton Nedyalkov; Svetoslav Dyakov, Anicet Andrianantenaina, Cauly Oliveira; Marcelinho, Wanderson, Jakub Świerczok.

Horarios, TV y dónde ver de Inter de Milan vs Ludogorets

El partido entre Inter vs Ludogorets se jugará este jueves 27 de febrero a partir de las 15:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales ESPN 2, Movistar de España y BT Sport de Reino Unido

Inter de Milan vs Ludogorets EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Inter vs Ludogorets, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

