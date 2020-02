Neymar vuelve a demandar al Barcelona y pone en riesgo su regreso al equipo 'culé' [VÍDEO]

Neymar, vuelve a ser noticia y no precisamente por sus buenas actuaciones en el campo de juego, si no por que volvió a demandar al Barcelona alargando así el conflicto legal que inició en el 2017, tras su salida de la entidad catalana para fichar por el PSG.

Con esta nueva demanda, ya es la tercera que el delantero presenta en contra de su ex club, complicando así un posible retorno a tienda azulgrana. En esta oportunidad Ney exigiría la módica suma de 6.5 millones de euros, pero ¿Cuál sería la razón?

Según el diario 'Mundo' que destapó la información para luego ser revotada en diversos medios españoles, el brasileño esta denunciando "Contingencias fiscales que tuvo que afrontar como persona física por los contratos de su fichaje en 2013”. Vale recordar que fue en ese año cuando llegó a España procedente del Santos.

En el momento que Neymar fichó por el Barca recibió una cantidad extra por su traspaso, sin embargo, el club tomó ese incentivo como parte de su salario, fue allí cuando la tributación del jugador cambió y se vio obligado a pagar a Hacienda fuertes cantidades de dinero, que ahora considera que debería ser retribuidas.

El club no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva demanda, no obstante, aseguran que no esta dispuesto a pagar lo que el delantero del PSG exige, pero tampoco tienen la intención de iniciar un nuevo litigio legal, por lo que lo más probable es que busquen conciliar.

De este modo asciende a 38,3 millones de euros (sumando las 3 demandas) lo que exige el jugador al club que hasta ahora se mantienen en problemas judiciales por las anteriores demandas. Lo único cierto es que si su intención era volver al Barca en el próximo mercado de fichajes, está situación no ayudaría en nada.

Lionel Messi, revela la intención de volver de Neymar

En la última entrevista que dio Messi a un medio español manifestó que Ney quería regresar al equipo: "El está con mucha ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar", indicó el argentino.

Vídeo | Así jugaba Neymar en el Barcelona