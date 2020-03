Liverpool vs Chelsea EN VIVO por los octavos de final de la FA CUP

Liverpool vs Chelsea EN VIVO se enfrentarán este martes 3 de marzo por la quinta ronda de la FA CUP. El partido está pactado para las 2:45 p. m. (hora peruana) y será transmitido vía ESPN 2: el vencedor clasificará a los cuartos de final.

Los sueños del Liverpool de una temporada 'Invencible' no solo terminaron el sábado, sino que se hicieron añicos de una manera impresionante cuando Watford, amenazado por el descenso, irrumpió en una merecida victoria por 3-0 en Vicarage Road.

Fue un resultado que envió ondas de choque alrededor del fútbol, ​​el mayor margen de victoria para un equipo en la zona de descenso contra la cima de la tabla desde 1985, y Klopp puede esperar que también envíe ondas de choque a todo su equipo.

Liverpool ha hecho un trabajo admirable al evitar la complacencia a pesar de que el destino del título de la Premier League está casi asegurado por algún tiempo, pero el sábado mostró las primeras señales de que se acercaba sigilosamente.

Klopp insistió en que no veía venir el resultado, pero en realidad el nivel de rendimiento del Liverpool se ha reducido desde la ruptura internacional, con victorias estrechas sobre Norwich City y West Ham United, así como derrotas ante el Atlético de Madrid y ahora Watford.

Sin embargo, es importante mantener la derrota en contexto y ciertamente no habrá reacciones exageradas desde el interior del campamento de Liverpool dado que todavía cuentan con una ventaja de 22 puntos en la parte superior de la tabla y estaban en la racha ganadora más larga y en segundo lugar. carrera invicta más larga en la historia de la máxima categoría inglesa en el fin de semana.

Klopp siempre sostuvo que una campaña invicta no era el objetivo para Liverpool, pero será una temporada ganadora de triples y esas esperanzas se pondrán a prueba este mes antes del partido del martes y la Liga de Campeones en el partido de vuelta de los últimos 16 contra el Atlético de Madrid.

Liverpool se ha abierto camino a través de la FA Cup sin dar a muchas de sus estrellas mucho tiempo de juego hasta el momento, venciendo a Everton en la tercera ronda antes de vencer a Shrewsbury Town a través de una repetición , el segundo juego fue con su alineación inicial más joven.

Los Rojos no han ganado esta competencia desde la ' final de Steven Gerrard ' de 2006 y ya están disfrutando de su mejor carrera de la Copa FA desde 2014-15, y es probable que presenten a algunos de los jugadores más reconocidos del primer equipo para el viaje a Stamford Puente.

Tanto Klopp como los propios jugadores exigirán una respuesta a la derrota de Watford contra quien juegue, ya que buscan evitar caer en pérdidas sucesivas por primera vez desde enero de 2019.

Si van a recuperarse de inmediato, deberán redescubrir su forma en ambos extremos del campo; solo tenían un tiro al blanco en Vicarage Road y ahora han concedido cinco goles en sus últimos dos juegos de liga, tantos como lo habían hecho en sus 14 anteriores.

Sin embargo, los Rojos han concedido 11 goles en sus últimos cinco partidos de copa nacional, y han perdido sus últimos dos partidos en la carretera en todas las competiciones, que son tantas derrotas como habían sufrido en sus 20 anteriores.

Liverpool vs Chelsea EN VIVO

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma; James, Jorginho, Barkley, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro.

Liverpool: Adrian; N Williams, Matip, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Jones; Elliott, Minamino, Origi.

Liverpool vs Chelsea: horarios de todo el mundo

Perú: 2.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m.

Ecuador: 2.45 p.m.

Argentina: 4.45 p.m.

Chile: 4.45 p.m.

Colombia: 2.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

Venezuela: 3.45 p.m.

Brasil: 5.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Holanda: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs Chelsea?

Argentina: ESPN 2.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: Sky HD.

Guinea: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guinea-Bissau: SuperSport 7 Africa, SL4G y DStv Now.

Guyana: SportsMax App y SportsMax 2.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: Sky HD.

Italia: DAZN.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App.

Japón: DAZN y WOWOW.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: ESPN 2.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra: Premier Player HD y LaLigaTV.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Uruguay: ESPN 2.

Venezuela: ESPN 2.

Stamford Bridge

Estadio del Chelsea.

¿En qué canal transmiten el partido del Liverpool vs Chelsea hoy?

En ESPN 2 para toda Latinoamérica.

Transmisión del clásico Liverpool vs Chelsea

ESPN 2, beIN Sports y DAZN.

¿Dónde juegan Liverpool vs Chelsea?

En el Stamford Bridge de la ciudad de Londres.

Liverpool vs Chelsea EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Chelsea, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.