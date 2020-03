¡De malas! Neymar sorprende con su nuevo valor en el mercado

Neymar no estaría en su mejor momento, las constantes lesiones y temas extrafutbolísticos lo han llevado a mermar su nivel y bajar su valor en el mercado, situación que no es del todo desfavorable, pues ahora si el Barcelona quiere ficharlo el PSG ya no podría pedir descomunales cifras de dinero por el brasileño.

La estrella del PSG llegó al Parque de los Príncipes a mediados del 2017 por 180 millones de euros, rompiendo todos los esquemas antes visto en el fútbol, pues su fichaje era el más caro de la historia y significaba una gran inversión para el club francés que hasta ahora no ha visto del todo recompensado su inversión.

Desde la interna del Barcelona ya se sabe que el club español volverá a insistir por Neymar, pues necesitan con carácter de urgencia potenciar su ofensiva y armar para Lionel Messi el mejor equipo posible, además este ha pedido el fichaje del brasileño.

A diferencia del año pasado su fichaje sería más factible, pues según el portal 'Transfermarkt' el valor actual de Ney es de 160 millones de euros, 20 millones menos que cuando dejó el Barca.

Vale recodar que este sitió web toma en cuenta varias condiciones - desde la edad del futbolista hasta el rendimiento y el tiempo de contrato que le queda - para tasar el monto del valor del jugador.

¿Cuántos goles tiene Neymar esta temporada?

En lo que va de la temporada Ney ha anotado solo en la Ligue 1, torneo doméstico de Francia, 13 tantos en 15 partidos, mientras que por la Champions League tiene dos goles en tres duelos jugados, Números que revelan su gran conexión con el gol.