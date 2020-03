América goleó 3-0 al Atlanta United en cuartos de la Concachampions [VIDEO GOLES]

América hace gala de su buen momento futbolístico de la mano de Miguel ‘Piojo’ Herrera y superó sin sobresaltos al Atlanta United. Los goles de Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Valdez en la primera parte fueron suficientes para tomar ventaja en la llave de cuartos de final de la Concachampions Estadio Azteca.

FINAL: América 3-0 Atlanta

58' CAMBIO EN ATLANTA: Ingresa Castro por Rossetto.

57' CAMBIO EN AMÉRICA: Ingresa Sebastián Córdova por Andres Ibargüén.

56' Sentido Rossetto (Atlanta) y el partido se detiene.

55' América finalmente se hace fuerte en las divididas y se hace con el balón.

54' Remate de Barco (Atlanta), pero a las manos del portero.

53' El dominio del juego ahora es del Atlanta, pero sin profundidad.

52' Tiro libre en la mitad del campo para el América.

51' Falta contra Bruno Valdez (América), que termina sentido en el césped.

50' Centro de Barco (Atlanta) que impacta en la barrera.

49' Nuevo tiro libre, esta vez para el Atlanta.

48' Atlanta presiona en campo rival, aunque no logra hacerse con el balón.

47' ¡UFFF! Fuentes (América) conecta de cabeza, pero se va desviado.

46' El segundo tiempo está en macha.

CAMBIO EN ATLANTA: Ingresa Rossetto por Remedi.

DESCANSO: América 3-0 Atlanta

45+1' Combina pases el América en campo rival.

45' El árbitro añade 1 minuto al partido.

44' Atlanta parece esperar solo el descanso.

43' América combina pases en la mitad del campo y avanza un poco a tres cuartos de cancha.

42' TARJETA AMARILLA: Mulraney (Atlanta) amonestado.

41' Presión alta del Atlanta, pero no tiene resultados.

40' Atlanta no puede ganar al menos una jugada dividida.

39' América domina con tranquilidad, le pone el ritmo al partido.

38' Tiro libre en salida para el Atlanta United, por una posición adelantada de Dos Santos.

37' Salida por bajo del América, que tiene un triunfo merecido hasta ahora.

35' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Valdez conecta de cabeza y es goleada.

34' Otra vez llega el América por la izquierda y gana un córner.

33' Se armaba el cotragolpe del América, pero Ibargüen no logró controlar el balón.

32' Mulraney (Atlanta) avanza por la izquierda, lanza un centro raso que se desvía y es córner.

31' Falta de Henry Martín (América) en la mitad del campo.

30' Centro de Sánchez (América) desde la derecha, pero se fue muy largo.

29' Remate del Pity Martínez (Atlanta), pero el portero contiene fácil.

28' Buen pase entre líneas para Pity Martínez (Atlanta), pero Valdez contuvo.

27' América es superior con el balón, pero espera contragolpear.

25' ¡UFFF! Contragolpe del América, que deja a Gio Dos Santos entrando al área en buena posición. Remata por encima del travesaño.

24' ¡UFFF! Gran jugada de Ezequiel Barco (Atlanta), que engancha y se mete al área. Remata al primer poste, pero el portero contiene.

23' Tiro libre para el Atlanta en la mitad del campo.

22' Centro en busca de Leo Suárez (América), pero lo contuvieron.

21' Dos Santos (América) recibe dentro del área, pero no pudo superar la marca de Walkes.

20' Largo pase entre líneas para Mulraney (Atlanta), pero se pierde por línea de fondo.

19' Remate de Richard Sánchez (América) de larga distancia, pero Guzan contiene.

18' Se mantiene la tendencia del América como dominador.

17' ¡UFFF! Potente remate de Dos Santos (América), pero el portero Guzan contiene. Henry Martín no llega en el rebote.

16' Atlanta United intenta reaccionar, pero no logra profundidad. Pity Martínez intenta.

15' Barco (Atlanta) reclama una falta peligrosa, pero no es sancionada.

14' La superioridad del América era notoria y golpea fuerte.

12'🕐 ¡GOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Henry Martín estira la ventaja.

11'🕐 ¡GOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Leo Suárez abre el marcador.

10' Remate de larga distancia por parte de Gio Dos Santos (América). Genera un córner.

09' Pity Martínez (Atlanta) abre el campo a la izquierda para Mulraney, pero es muy largo.

08' Atlanta no se desespera a pesar de la presión que sufre.

07' Atlanta no puede salir de la presión de su rival. Erran en los pases cortos.

06' América maneja el balón con comodidad en campo rival.

05' ¡UFFF! Remate de Gio Dos Santos (América) entrando al área tras una buena jugada colectiva. Es bloqueado, pero le volvió a rebotar. Saque de meta.

04' Walkes (Atlanta) encara por la izquierda, supera a su marcador, pero su centro es desviado.

03' Centro pasado, que no genera peligro. No obstante, Atlanta no logra recuperar el balón y salir con seguridad.

02' Buena jugada individual de Ibargüen (América), pero regresa atrás tras acercarse al área. Un pase filtrado después y Leo Suárez gana un córner.

01' El partido está en marcha.

Las alineaciones están confirmadas

XI América: Óscar Jiménez; Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Santiago Cáseres, Leo Suárez, Giovani Dos Santos, Andrés Ibargüen, Bruno Valdez, Ema Aguilera, Richard Sánchez y Henry Martín.

XI Atlanta: Martínez; Barco, Larentowicz, Lennon, Remedi, Hyndman, Mulraney, Adams, Walkes, Meza y Guzan.

LA PREVIA

América vs Atlanta United EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | STREAMING GRATIS VÍA YOUTUBE | VER CONCACHAMPIONS LINK | América recibe hoy miércoles 11 de marzo al Atlanta United por los cuartos de final de la Concachampions en el Estadio Azteca. El partido será transmitido a partir de las 20:30 horas de México por la señal de Fox Sports.

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido América vs Atlanta United hoy gracias a la señal de Fox Sports. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, pronósticos de casas de apuestas, guía de canales para ver al América de México, hora del partido del América, jugadas polémicas y más.

Después de eliminar al Comunicaciones de Guatemala y de que su técnico Miguel Herrera declarara que disputar la Champions League de la Concacaf no le sirve de nada a los clubes mexicanos, el miércoles el América medirá fuerzas con el Atlanta United en el estadio Azteca.

La escuadra estadounidense dirigida por el holandés Frank de Boer inició su participación en la MLS con dos victorias que lo tienen como líder de la Conferencia Este y ahora buscará un nuevo triunfo sobre las ‘Águilas’ del América.

El pasado mes de agosto, el Atlanta United se impuso 3-2 al América en el partido por la Campeones Cup.

La escuadra estadounidense tendrá que resolver esta eliminatoria con una baja muy sensible en la ofensiva, la del delantero venezolano Josef Martínez quien en la primera jornada de la MLS se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

El América por su lado ha sido un auténtico hospital por las lesiones que han sufrido varios de sus jugadores, pero aún así es tercero de la liga mexicana.

¿En qué canal transmiten el partido América vs Atlanta United EN VIVO?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina

Belice: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Curacao: FOX Play Sur

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Internacional: Facebook Live, Concacaf Official App, YouTube

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports Cono Norte, Flow Sports App, FOX Play Norte

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos: Foxsports.com, TUDN USA, TUDN en Vivo, Fox Sports 2

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

¿A qué hora empieza el partido América vs Atlanta United EN VIVO?

México: 20:30 horas

Perú: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

Chile: 23:30 horas

Reino Unido: 02:30 horas del 12/03

España: 03:30 horas del 12/03

Alemania: 03:30 horas del 12/03

Italia: 03:30 horas del 12/03

Francia 03:30 horas del 12/03

Pronóstico de casas de apuestas para el partido América vs Atlanta United

Casa de apuestas América Empate Atlante United Betsson 1.35 4.10 7.10 Inkabet 1.40 4.50 7.25 Bet365 1.36 4.75 8.00 1XBET 1.40 4.70 7.20 Betfair 1.40 4.50 7.00

