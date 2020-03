Obi Mikel renuncia a su club para estar con su familia durante aislamiento por coronavirus

Marca un precedente. Jon Obi Mikel es el primer jugador en renunciar a su club debido a la inacción de una competición para tomar las medidas de prevención en pleno propagación del coronavirus alrededor del mundo.

A diferencia de las otras ligas europeas, la Superliga Turca ha decidido no parar en plena expasión del covid-19 y apenas su medida supone jugar a puertas cerradas. Mientras algunas voces disidentes decidieron callar, Jon Obi Mikel alzó su voz de protesta antes del duelo del Trabzonspor ante el Instanbul Basaksehir.

"Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento", expresó el exjugador del Chelsea.

Al ver que la Superliga Turca hizo caso omiso a sus palabras, Obi Mikel llegó a un acuerdo con su club para rescindir el contrato que les unía hasta mediados de 2021.

Inmediatamente después el futbolista nigeriano cogió un vuelo hacia Londres, ciudad en la que reside su familia desde su etapa en el Chelsea (2006-2017) para pasar estos momentos de aislamiento social con los suyos.

Ahora bien, la decisión de Obi Mikel le ha valido las críticas de los aficionados de su ahora exclub, sin embargo, también ha recibido el apoyo de sus colegas como Radamel Falcao. "La vida es más importante que el fútbol", sentenció el delantero colombiano del Galatasaray.

Trabzonspor en la Superliga turca

El ahora exequipo de Obi Mikel es uno de los líderes de la competencia con 53, mismo puntaje que el Istanbul. Sí, el club ante el que se negó jugar y el mismo que robó un punto (1-1) en la casa de su máximo rival por el título.