Premier League seguirá suspendida hasta fines de abril por coronavirus

Premier League se vio suspendida por el coronavirus y volvería al ruedo el próximo 30 de abril, así lo informó la Federación del Fútbol Inglés en un comunicado oficial por su cuenta de twitter.

Hace una semana la Premier League suspendió todas sus actividades luego de que el Chelsea y Arsenal confirmasen sus primeros casos positivos en coronavirus.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc