Alexander Callens: su compañero en New York City presenta Coronavirus

New York City, actual equipo de Alexander Callens, también fue afectado por el Coronavirus. Así lo anunció la propia institución de la MLS a través de sus redes sociales.

"Un integrante del departamento deportivo ha resultado positivo en el test de Coronavirus (COVID-19)", señaló el club de Alexanders Callens.

Eso sí, New York City dejó en claro que esta persona, cuya indentidad la mantiene en reserva, se siente bien después de mostrar síntomas leves del Coronavirus. Además asegura que viene siguiendo el protocolo de aislamiento adecuado desde que se hizo la prueba.

Al respecto, el CEO del club de Alexander Callens, Brad Sims, dijo: "Me gustaría agradecer sinceramente a todos aquellos que han ofrecido asesoramiento y apoyo médico al Club durante todo este proceso".

"Como institución estamos siguiendo de cerca todos los consejos y tomando todas las medidas preventivas posibles. Afortunadamente, me complace decir que la persona afectada está en casa y se siente mejor después de sólo una breve enfermedad", agregó el directivo del New York City.

Como se recuerda, la MLS ampliará el aplazamiento de sus partidos hasta el próximo 10 de mayo debido a la expansión del Coronavirus en Estados Unidos.

Alexander Callens forma parte del equipo principal del New York City desde el 2017. El seleccionado nacional jugará su cuarta temporada.

El comunicado del club - Vía Twitter

New York City FC Sporting Department Confirms First Case of COVID-19



READ ➡️ https://t.co/QV9KLlBSws pic.twitter.com/h8Wa88a7co