José Mourinho colaboró con la repartición de productos a los adultos mayores en Inglaterra

En tiempos de mayor incertidumbre y preocupación por la expansión de Coronavirus los héroes aparecen. José Mourinho se puso de pie y ayudó a repartir productos para los adultos mayores, quien son más vulnerables al COVID-19.

El técnico de Totthenham acudió a un centro de mayores de Londres para empaquetar comida destinada a las personas más necesitadas con la finalidad que no puedan quedar desamparados en la época dura que vive el mundo.

A pesar de mostrarse como una persona seria que incluso no es demostrar expresiones afectivas, lo hicieron acudir a la ayuda tomando todas precauciones para no obtener un contagio.

Con guantes y mascarilla, el preparador portugués empaqueta la comida que posteriormente será donada a todas aquellas personas que estén pasando dificultades en plena crisis por el coronavirus.

Muchos deportistas se han unido a este tipo de gestos. La selección alemana de fútbol y Valentino Rossi han decidido donar dinero para comprar material sanitario. En España, futbolistas como Sergio Canales o Isco Alarcón también han desarrollado iniciativas para recaudar fondos.

EL DATO

José Mourinho anunció que seguirá apoyando con la finalidad de mostrar al mundo la unión que existe en momentos complicados.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi