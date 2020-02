Son Heung-Min es puesto en cuarentena por Tottenham por temor a haber contraído el coronavirus

El delantero de Tottenham, Son Heung-Min, será puesto en cuarentena por las próximas dos semanas una vez formalice su llegada a Inglaterra procedente de Corea del Sur: existen grandes temores que el futbolista de 27 años haya contraído la enfermedad del coronavirus.

Según la información de The Sun, Son recibió permiso de parte de la directiva de Tottenham para que pueda viajar a Corea del Sur para someterse a una cirugía por la severa lesión (brazo roto) en la victoria por 3-2 sobre Aston Villa el pasado 16 de febrero.

El jugador voló a Seúl, capital de Corea del Sur, ciudad que se encuentra a 150 millas (241 kilómetros) de dos de la zonas más afectadas del país. El Gobierno asiático empezó a desarrollar protocolos gubernamentales sobre viajes de llegada y salida.

La pretensión de Son Heung-Min era operarse con el mismo cirujano que lo ayudó a recuperarse de una lesión muy similar que sufrió en el año 2017: lo dejó con una placa de metal en el brazo derecho y su recuperación fue totalmente satisfactoria.

“Creo que el consejo normal proviene de las autoridades, viene del gobierno. No voy a hacer ningún comentario, no soy nadie, no soy especialista. Acabo de recibir el asesoramiento legal y lo que mi club recibe de las autoridades, y por supuesto seguimos todo".

"Es por eso que digo que Sonny, cuando regrese de Seúl, tendremos que seguir los protocolos y no vamos a tenerlo de inmediato aquí. No sé cómo ser específico con eso, solo sé que tenemos que seguir algunos protocolos de seguridad", indicó José Mourinho en conferencia de prensa quien confirmó que Son será puesto en cuarentena.

Son regresará a Inglaterra esta semana

El futbolista de Tottenham, Son Heung-Min, llegará a tierras inglesas esta semana procedente de Corea del Sur donde se viene recuperando de la lesión en el brazo que sufrió en el partido ante Aston Villa. El ex Bayer Leverkusen, como ha indicado José Mourinho, estará alejado del plantel por las próximas dos semanas.

Una sensible baja que sufre 'Mou' puesto que podría recuperar a Harry Kane para las últimas semanas de la temporada, luego de haber sufrido una lesión en los isquiotibiales en Año Nuevo. El capitán de la selección de Inglaterra estaría acelerando su proceso ya que quiere llegar a disputar la Eurocopa 2020.

Premier League podría ser suspendida

El virus del coronavirus podría generar que la Premier League se vea obligada a suspenderse. Los organizadores evalúan dar por concluido el torneo y entregar al título a Liverpool quien lidera el campeonato con varios puntos de ventaja. Los pupilos de Jurgen Klopp están a 12 puntos de alcanzar el título desde 1990.