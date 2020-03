Hijos de Marcelo Gallardo se entrenan juntos en cuarentena

Mientras Argentina se encuentra en cuarentena obligatoria y Marcelo Gallardo no pierde de vista a sus jugadores de River Plate, sus hijos mayores no se quedan de brazos cruzados y, todos juntos, entrenan en sus domicilios para no perder la forma física.

Como todos los deportistas de alrededor del mundo, los hijos del entrenador de River Plate se han visto en la obligación de realizar sus trabajos físicos en casa y así mantener intacta sus carreras como futbolistas.

Como se sabe, Nahuel Gallardo, el hijo mayor, tiene 21 años y actualmente forma parte de la plantilla de Defensa y Justicia y es quien coordina todos los ejercicios con sus hermanos.

Otro que ya se va abriendo campo en el mundo del fútbol es Matías, quien tiene 16 años y juega en las divisiones inferiores de River Plate y, ocasionalmente, se le ve como recogebolas en el estadio Monumental.

En tanto, Santino, de 13 años, no se queda atrás y también forma parte de los entrenamientos con el objetivo de fortalecer su potencia física pues también pertenece a las fuerzas básicas del cuadro 'Millonario'.

Vale resaltar que Marcelo Gallardo tiene otro niño más pero solo tiene algunos meses, así que no es parte de la tradición familiar de futbolistas por ahora.