El conmovedor video de unos médicos cantando 'You’ll Never Walk Alone’ que hizo llorar a Jurgen Klopp

La pelea contra el letal coronavirus por parte de millones de médicos en el mundo toca las fibras más internas de muchos y Jurgen Klopp no ha sido ajeno a esta conmovedora unión de fuerzas. El técnico del Liverpool siente como un humano más el sacrificio de muchos doctores en estos momentos.

En una reciente entrevista para un medio alemán, el para muchos mejor técnico del mundo reveló que hace unos días recibió el video de unos doctores en un hospital del Reino Unido que cantaban juntos el 'You will never walk alone' (nunca caminaras solo)' -clásico canto de los aficionados del Liverpool- en medio de la feroz lucha que tienen por salvar vidas. Dicho clip conmovió hasta las lágrimas al entrenador.

“Ayer me enviaron un video de personas en un hospital de cuidados intensivos cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ y cuando lo vi comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Estas personas no solo trabajan sino que lo hacen con un gran espíritu", señaló Klopp.

“Es su trabajo, lo hacen día tras día. Se ponen en peligro, porque ayudan a las personas enfermas y con discapacidades graves, por lo que no podría admirarlos más y apreciarlo más, realmente no podría”, agregó un conmovido Jurgen, pues como cualquier ser humano en este momento no es indiferente a la sacrificada labor de muchos profesionales en estos momentos para salvar vidas.

Cabe destacar que antes del parón necesario por el aislamiento social Liverpool estaba a solo dos triunfos de consagrarse campeón de Inglaterra. Sin embargo, ello por ahora es lo que menos importa para Klopp pues fiel a sus valores, primero están la responsabilidad social antes que cualquier evento deportivo.