Presidente de Boca Juniors: "Trabajamos para cumplir el sueño de la gente"

Por más que el título de la Superliga aún siga fresco para la hinchada de Boca Juniors, las ansias de volver a palpitar con equipo y luchar contra viento y marea por conseguir el ansiado campeonato de la Copa Libertadores se mantienen intactos.

No solo los miembros de la plantilla —futbolistas y comando técnico— son los que interfieren para cumplir los objetivos. Tampoco no se trata solo de los utileros o personal de otras área. Es imprescindible contar con una zona dirigencial impecable, la cual entienda que por encima de todo hay que priorizar el bienestar del club.

En Boca Juniors, su dirigencia, presidida por Jorge Amor Ameal, lleva solo 100 días de trabajo y, por más que parezca solo el inicio de lo que pueda venir después, en ese periodo de tiempo ya hay frutos palpables dignos de resaltar como el campeonato de la liga argentina, el cual se lo arrebataron en la última fecha al rival de toda la vida, River Plate.

"El torneo no lo perdió River: lo ganó Boca a lo Boca. Y la alegría y la satisfacción de la gente nos ponen felices. El hincha está exultante. Salí del estadio a la madrugada y en las calles de Barracas y La Boca todavía estaban festejando. Fue muy importante", dijo el 'presi' de Boca.

Los títulos nacionales siempre son motivos para inflar el pecho y para los 'Bosteros' sí que lo fue pues las celebraciones parece que no acaban. No obstante, la obsesión principal y que, seguro, no deja dormir a Russo es alzar la séptima Copa Libertadores.

En una entrevista para el 'Clarín' de Argentina, el actual Presidente de Boca Juniors, reconoció que, como hincha, desea que su equipo logre la Libertadores, por lo que él, desde su tribuna, trabajará para ello.

"Nosotros somos hinchas y luego somos dirigentes. Siempre vamos a querer más. Boca necesita tener objetivos altos. Nosotros vamos a trabajar para poder cumplir el sueño de la gente", reconoció Jorge Amor.