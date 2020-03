Pipino Cuevas revela los problemas de Ronaldinho en prisión paraguaya: "Le hicieron una cama"

Ronaldinho no atraviesa su mejor momento y sigue a la espera de que su situación se mejore y pueda salir en libertad, por lo pronto recibe la visita constante de amigos que ha llegado hasta el reclusorio en Asunción para brindarle todo su apoyo.

Nelson 'Pipino' Cuevas, ex jugador de River Plate, es uno de ellos. El delantero paraguayo no dudó en expresarle personalmente su apoyo al astro brasileño que según sus propias palabras se encuentra muy triste y ya no es la 'sonrisa del fútbol'.

En un dialogo con el medio CNN Deportes contó detalles de su visita a la prisión a donde llegó para acompañar a Ronaldinho: "Hablé con él, es una situación difícil. Lo visité, el lugar donde está no es nada lindo. Le ofrecí de todo", comentó Cuevas.

Asimismo, agregó: "La sonrisa de Ronaldinho se apagó, él no tendría que estar ahí. Es una víctima de todo esto. Pecó de inocente. Le hicieron una cama. Él y su hermano conocieron a personas aprovechadoras. Es muy triste, realmente", sostuvo el paraguayo.

¿Por qué Ronaldinho esta preso?

Vale recordar que Ronaldinho expresó en su declaración de los hechos, que no tenía conocimiento de que los papeles que había recibido por parte de los empresarios que lo trajeron era falsos, pues creyó que todo estaba correcto.

Las autoridades sospechan que Ronaldinho fue víctima de una trama de lavado de dinero presidida por Dalia López, la dueña de la fundación que lo convocó a Asunción y que actualmente se encuentra prófuga.