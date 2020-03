Shevchenko lanza dura confesión: "Viví algo como cuando Chernobyl explotó"

El coronavirus se ha expandido a lo largo del planeta y cada vez se torna peor la situación en algunos lugares. Uno de los más sorprendidos con el caos que se vive, es el ex futbolista y actual entrenador de la Selección de Ucrania, Andriy Shevchenko, quien comparó al COVID-19 con Chernobyl.

La pandemia ha afectado la vida de todos los ciudadanos alrededor del mundo. Por lo que, actualmente se vive un estado de emergencia al que la mayoría no están acostumbrados. Sin embargo, el ex delantero vivió algo muy similar en 1986, cuando estalló la planta nuclear de Chernobyl.

“Viví algo muy similar a los nueve años cuando Chernobyl explotó”, reveló el ex AC Milan, pues recordemos que cuando el lugar estalló, se tomaron medidas igual o más drásticas debido a la fuerte radiación que emanó.

“Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Logré trepar y me encontré con varios balones. Mis amigos, como eran más bajos, no lograron treparse y yo me traje las pelotas a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta”, agregó.

Finalmente, el ex goleador mandó un consejo a la sociedad y expresó que confía en el estado para que esto acabe pronto. “Debemos entender que todos podemos contraer esta enfermedad y ser un peligro para el resto. La solución ahora, es confiar en las decisiones de los gobiernos”, sentenció.

¿Quién es Andriy Shevchenko?

Andriy Shevchenko es un ex futbolista ucraniano que deslumbró con su gran cantidad de goles. Es el segundo jugador con más goles en toda la historia del Milan y con 48 tantos es el máximo anotador histórico de su selección.

Comenzó su carrera en el Dinamo de Kiev, en donde tras unas buenas temporadas interesó al AC Milan, club que lo fichó en 1999. Con el cuadro italiano consiguió una UEFA Champions League y la Supercopa de Europa. Tras eso, llegó al Chelsea y finalmente, se retiró en el 2012 en su club de origen.

Además, participó en una Copa del Mundo, en Alemania 2010 y consiguió que su país llegue hasta los cuartos de final en aquella edición. Logró convertir dos goles en dicho certamen.