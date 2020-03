Solo fue un susto: hermano y madre de Paulo Dybala dieron negativo por coronavirus

Italia es uno de los países en Europa y el mundo más golpeados por el avance del coronavirus el cual ya lleva más de siete mil víctimas fatales y un panorama poco alentador. Los futbolistas no se han salvado de sufrir el embate de este virus como el caso del argentino Paulo Dybala.

El atacante de Juventus, junto a su novia, dio positivo en coronavirus hace algunos días por lo que se encuentran en asilamiento obligatorio y siendo sometido al tratamiento correspondiente para combatir el Covid-19. Sin embargo, antes de saber que portaba el virus, el argentino recibió la visita de su madre y hermano en Italia.

Ambos familiares volvieron a la Argentina y fueron obligados por las autoridades sanitarias a pasar los exámenes para descartar el coronavirus. Esto generó una mayor preocupación en al futbolista que ya atravesaba por momentos complicados luchando contra esta enfermedad.

Por suerte, su madre Alicia y su hermano Gustavo, dieron negativo por COVID-19 para tranquilidad de toda la familia Dybala. Así lo confirmó el propio hermano de Paulo a través de un comunicado en sus redes sociales.

Paulo Dybala se confiesa y cuenta su sufrimiento por el coronavirus

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada", dijo Paulo Dybala en una entrevista concedida a la televisión oficial de la Juventus.

"Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", puntualizó.