Paulo Dybala se encuentra aislado en Italia y revela como se recupera del Covid-19

La situación en Italia es compleja a causa de la masiva expansión de casos por el Covid-19, lo que también afecto a los clubes y los futbolistas. Paulo Dybala, futbolista Argentino de la Juventus, fue diagnosticado y reveló cómo marcha su estado de salud.

El habilidoso volante es muy activo en las redes sociales, junto a su novia, medio a través del cual informa a sus seguidores, y también hinchas de la Juventus, sobre su día a día después de haber dado positivo a una de las pruebas de descarte del coronavirus.

Ya desde días previo a que se confirme su contagio, Paulo Dybala atravesaba por un aislamiento social obligatorio, recomendado por el gobierno de Italia, que fue acatado también por la Juventus. Así, el argentino y su pareja permanecieron, por precaución.

En ese lapso de tiempo, se rumorearon de que Dybala sufría de algunos síntomas parecidos a los que genera el Covid-19, aunque no estaba confirmado el positivo en ese momento. No obstante, ahora, ya infectado, no presente muchos malestares, se pudo conocer.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió una fotografía actual y envió un mensaje de tranquilidad para los que están pendientes de su salud. "Estamos bien", escribió la 'Joya' en referencia a su estado y al de su novia Oriana Sabatini, también contagiada.

Por ahora, Paulo Dybala tiene que enfocarse en recuperarse por completo de este mal y en el fútbol ya se han presentado casos, como Callum Hudson-Odoi del Chelsea, que ya fue dado de alta, aunque todavía en cuarentena. La vitalidad y buena salud ayudará a salir airosos.