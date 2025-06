Real Madrid vs. Salzburg: horario del partido del Mundial de Clubes

Real Madrid vs. Salzburg se ven las caras este jueves 26 de junio, desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido válido por la fecha 3 del Mundial de Clubes 2025. En esta nota te damos a conocer los horarios para que no te pierdas ningún instante de este importante duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Salzburg?

Si te gusta ver los partidos del Mundial de Clubes 2025 y quieres sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Salzburg, por la tercera fecha de la fase de grupos, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 7:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.

Centroamérica: 8:00 p. m.

Bolivia, Chie y Venezuela: 9:00 p. m.

Estados Unidos: 9:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami): y 7:00 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p. m.

España: 3:00 a. m. (del viernes 27)

Real Madrid vs. Salzburg: previa del partido del Mundial de Clubes 2025

Ya han pasado seis meses desde que los clubes Real Madrid y Salzburg se enfrentaron por la fase liga de la Champions League. En ese partido, que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, el equipo que en ese entonces era dirigido por Carlo Ancelotti goleó 5-1.

La 'Casa Blanca' tuvo un comienzo poco auspicioso en la Champions League, pero tuvo una mejora en la segunda mitad de la temporada 2024-2025 e hizo respetar la localía ante un elenco austriaco que no logró avanzar los dieciseisavos de final.

Actualmente, tanto el Real Madrid y Salburg tienen el mismo puntaje en el grupo H del Mundial de Clubes; sin embargo, el club español está puntero por diferencia de goles. Pese a la gran cantidad de ausencias, los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a conseguir, como mínimo, un empate para clasificar a octavos de final.